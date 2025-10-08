Войната в Украйна:

"Иван Костов трябва да се върне на власт": ДСБ искат съкращения и по-малко почивки (ВИДЕО)

08 октомври 2025, 11:34 часа 329 прочитания 0 коментара
"Иван Костов трябва да се върне на власт": ДСБ искат съкращения и по-малко почивки (ВИДЕО)

Усещането е такова, че Иван Костов трябва да идва на власт", каза депутатът от ПП-ДБ и заместнник-председател на ДСБ Йордан Иванов пред медиите в парламента във връзка с бюджета и очаквания дефицит. Той обърна внимание, че официални лица на ГЕРБ говорят, че тази година ще финишираме с дефицит над 5%, а догодина се говори за 8%. "Ние от нашата политическа сила имаме много сериозни притеснения за публичните финанси в държавата. Това, което казват управлващите е, че или ще взимат данъци, или ще взимат още огромни заеми", смята още Иванов. 

 

ДСБ искат съкращения в администрацията

Йордан Иванов заяви, че от ДСБ като дясна сила считат, че е важно да се съкращават разходи.

"Предлагаме отново реформа на администрацията с 15%, съкращения на близо 20 хил. души", каза Иванов. Той иска Министерски съвет да изготви стратегия по силата, на кото да имаме малка, компактна електронна администрация, в която да се израства на принципа на заслугите, а не на партиен принцип. 

По-малко почивки за българите

От ДСБ са депозирали и законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Няма никаква логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделник да се почива. По данни на работодателски организации нетния негативен ефект от един почивен понеденик, е в размер на 250 млн. лв", добави още Иванов. ОЩЕ: Мартин Димитров: Или мерки веднага, или утре се повишават данъците (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
дефицит Йордан Иванов 51 Народно събрание Бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес