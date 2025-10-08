"Иван Костов трябва да се върне на власт": ДСБ искат съкращения и по-малко почивки (ВИДЕО)

Усещането е такова, че Иван Костов трябва да идва на власт", каза депутатът от ПП-ДБ и заместнник-председател на ДСБ Йордан Иванов пред медиите в парламента във връзка с бюджета и очаквания дефицит. Той обърна внимание, че официални лица на ГЕРБ говорят, че тази година ще финишираме с дефицит над 5%, а догодина се говори за 8%. "Ние от нашата политическа сила имаме много сериозни притеснения за публичните финанси в държавата. Това, което казват управлващите е, че или ще взимат данъци, или ще взимат още огромни заеми", смята още Иванов.

ДСБ искат съкращения в администрацията

Йордан Иванов заяви, че от ДСБ като дясна сила считат, че е важно да се съкращават разходи.

"Предлагаме отново реформа на администрацията с 15%, съкращения на близо 20 хил. души", каза Иванов. Той иска Министерски съвет да изготви стратегия по силата, на кото да имаме малка, компактна електронна администрация, в която да се израства на принципа на заслугите, а не на партиен принцип.

По-малко почивки за българите

От ДСБ са депозирали и законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата.

"Няма никаква логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеденик да се почива. По данни на работодателски организации нетния негативен ефект от един почивен понеденик, е в размер на 250 млн. лв", добави още Иванов.