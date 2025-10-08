Най-предпочитаният донът у нас е шоколадовият

Когато холандските имигранти в Америка през XVII век приготвяли своите olykoeks – „маслени сладки“, едва ли са си представяли, че скромните тестени топки ще еволюират до най-предпочитаните днес донъти с шоколад и ягода в пекарната на Kaufland България. Само за последната година от тях са продадени над 5,1 милиона броя в магазините на ритейлъра. Средно всеки месец повече от 420 000 донъта намират своето място на трапезата на клиентите от пекарната на хипермаркета, което е доказателство, че този сладкиш е преминал граници, векове и вкусове, за да остане вечен фаворит.

Предшествениците на донътите всъщност били топки тесто, пържени в мазнина. Проблемът бил, че центърът им оставал недопечен. Затова пекарите добавяли плодове или ядки в средата, за да се изпече по-равномерно. Решението за по-бързо изпичане дошло години по-късно от американския моряк Хансън Грегъри, който просто пробил дупка в тестената топка и така създал емблематичната форма на донъта, която познаваме и днес.

С времето донътите не остават просто сладко изкушение, а придобиват и символично значение. По време на Първата световна война доброволки от организацията Salvation Army (Армията на спасението), наричани „donut lassies“ („момичетата с донътите“), приготвяли топли донъти и кафе за американските войници на фронта. Така след всяка победа на бойното поле сладкишът се превръщал в знак на подкрепа, утеха и вкус на дома далеч от родината.

Днес в Kaufland България донътите продължават да носят радост с класическите си вкусове. Любимец на клиентите остава шоколадовият донът, който до 12 октомври може да бъде закупен с намаление от 24% и на цена от 0,75 лв. на брой. Друг фаворит според данните на хипермаркета е този с ягодова глазура. В стандартния асортимент влизат 18 разновидности, а през годината се появяват и лимитирани предложения – с канела и ябълка за Коледа, тематични визии за Хелоуин или плодови и романтични за Свети Валентин. Клиентите с интерес опитват и модерни версии като „кронът“ (донът от бутер тесто), но фаворитите неизменно остават установените класики.

Пекарната предлага над 80 постоянни артикула в асортимента си. Над 30 от изделията са носители на сертификат TÜV Nord, а други 18 продукта носят Clean Label стандарт, който гарантира липса на излишни добавки и внимание към всяка хапка.

Тази есен Kaufland Пекарна радва клиентите с още по-богат избор и изкушаващи седмични предложения. Под мотото „Сладко. Солено. Вкусно. Проверено.“ ритейлърът представя най-търсените си продукти като артистично вдъхновение. Новата кампания носи усещане за дом и уют, пресъздадени през съвременни концепции, в които участват едни от най-обичаните звезди на България – Христо Стоичков и DARA.