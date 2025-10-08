Войната в Украйна:

"Не мога сам": Терзиев иска помощ от държавата за боклука

08 октомври 2025, 11:41 часа 243 прочитания 0 коментара
Столична община не може да се справи сама с този проблем, нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело. Това каза кметът на София Васил Терзиев и посочи, че София се изправя пред системен проблем с управлението на отпадъците и престъпленията, свързани с тях. "В две от най-големите зони на града остана само един кандидат за услугата, на цена, която е двойно над пазарната и неприемлива за домакинствата. Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказахме да подпишем такъв договор", обясни Терзиев.

Борба с мафията

Той уточни, че вместо това Общината е въвела извънредна двуседмична организация със собствени ресурси, общински екипи, доброволци и подкрепа от съседни общини. "Кризата показа истинския мащаб на проблема – това не е просто битка за чистотата, а сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността", каза кметът.

"Живеем във времена, в които чрез действията на политиците става видно дали държавата има мафия или мафията си има държава. В настоящата ситуация най-лесно би било да се скрием зад процедурата и да подпишем договор, без да мислим за цената, която гражданите ще плащат утре. Но всеки от нас трябва да направи избор – дали да си затворим очите пред изнудването, или да кажем "стига", заяви още Терзиев, цитиран от БТА.

По думите му общината няма да приеме модели, които облагодетелстват малцина и ощетяват мнозинството. "Моят избор като кмет е ясен – няма да превърна софиянци в заложници на престъпни интереси. Ще работя с институциите, гражданите, почтения бизнес и международните партньори, за да си свършим заедно работата", каза той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
