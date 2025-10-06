Войната в Украйна:

Потресаващи данни: За първи път бе публикувана руска статистика за загубите в руската армия през 2025 г.

За първи път се публикува не украинска или западна, а руска статистика за руските загуби в жива сила на фронта в Украйна за настоящата 2025 година. Данните публикува в официалния си канал в Telegram проектът "Искам да живея". Припомняме, че това е държавен украински проект, създаден от Координационния щаб по въпросите на третирането на военнопленниците, със съдействието на Министерството на отбраната и военното разузнаване (ГУР) на Украйна. Неговата цел е да окаже помощ на руски военнослужещи, които искат доброволно да се предадат на украинските сили, за да запазят живота си. 

Загуби в жива сила

Според съобщението за първите осем месеца на 2025 г. цифрите са потресаващи. Ето какво сочат те:

За 243 дни Русия е загубила 281 550 души убити, ранени и изчезнали. По-конкретно:

• 86 744 са убити, включително 1583 офицери и 8633 вербувани затворници;

• 33 966 са изчезналите, включително 11 427 затворници;

• 158 529 са ранени, така че не могат да се върнат в бой, включително 6356 офицери и 16 489 затворници;

• 2311 са пленените.

Загуби в техника 

Според данните, загубата на военна техника за руската армия възлиза на 13 145 единици, които са безвъзвратно унищожени, а 48 458 могат да бъдат ремонтирани.

С други думи, средномесечните загуби възлизат на 35 193 души личен състав и 7 700 единици техника, от които 1643 са безвъзвратно унищожени.

Сравнение с Втората световна война

Изводът на проект "Искам да живея": 

"Това е сравнимо със загубите на СССР по време на Източнопруската офанзива, когато загинаха 126 000 войници, но руснаците превзеха Северна Полша и цяла Прусия, включително крепостта Кьонигсберг. Докато съвременните руски генерали загубиха 120 000 души, но не успяха да превземат Покровск."

От Координационния щаб по въпросите на третирането на военнопленниците засега не разкриват откъде са данните.

