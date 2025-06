Още щастливи лица и сълзи от радост: Украйна продължава да си връща пленници (ВИДЕО)

На 20 юни украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е върнала у дома още една група военнопленници, освободени от руски плен, след като ден по-рано беше извършен друг обмен. "Повечето от войниците, които се завърнаха днес от руски плен, бяха държани повече от две години. И сега, най-накрая, те са си у дома", написа държавният глава в X, без да разкрива колко пленници са разменени.

🥹 Ukraine has returned another group of defenders from Russian captivity Among those freed are soldiers from the Armed Forces of Ukraine, the National Guard, and the Border Guard Service who defended Mariupol, Donbas, Luhansk region, Zaporizhzhia, Kherson region, Kharkiv… pic.twitter.com/Rm2rVdtTrk

Министерството на отбраната на Русия също съобщи, че украинската страна е освободила група руски войници, без да уточнява броя на участващите.

Размените от тази седмица последваха четири подобни събития, извършени миналата седмица в съответствие с украинско-руските споразумения, постигнати на мирните преговори в Истанбул на 2 юни.

Последната размяна е поредната, касаеща тежко болни и ранени пленници, съобщиха от украинския Координационен щаб за третиране на военнопленници. "Това са защитници на Мариуполска, Донецка, Луганска, Запорожка, Херсонска, Харковска и Черниговска област. Воини от въоръжените сили, Националната гвардия и Службата за гранична охрана", уточни Зеленски.

Most of the warriors returning today from Russian captivity had been held for over two years. And now, at last, they are home.



These are defenders of Mariupol, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, and Chernihiv regions. Warriors of the Armed Forces, the National… pic.twitter.com/54bidDlCt2