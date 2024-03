Осми задържан за атаката в Москва се изправи пред съда и отрече вина (ВИДЕО)

Според разследващите той е дал под наем апартамент на един от основните заподозрени за извършването на нападението в концертната зала. В съда днес, 26 март, Касимов заяви, че просто е публикувал обява за апартамента в сайта Avito.ru и не е знаел, че наемателите му са свързани с тероризъм.

Алишер Касимов ще остане в следствения арест поне до 22 май, съобщиха от пресслужбата на съда.

The court sent Alisher Kasimov, who, according to the investigation, rented an apartment to those accused of committing the terrorist attack at Crocus, to pre-trial detention center



In court, Kasimov stated that he had simply posted an ad for the apartment on Avito and did not… pic.twitter.com/1v35syCn4y