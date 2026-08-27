Осуетиха кървав саботаж срещу украинска фабрика за дронове в Словакия

На 25 август в Словакия е бил осуетен опит за саботиране на фабрика за дронове, собственост на украинската компания Skyeton, близо до град Прешов, съобщиха местни медии, позовавайки се на полицията. Словашката полиция съобщи, че трима чужденци са обвинени в подготовка на особено тежко престъпление, представляващо опасност за обществото. Те са задържани след издадена европейска заповед за расет - двама души са арестувани в Словакия и един в Германия. От регионалната прокуратура са съобщили пред Ройтерс, че са задържани двама латвийски граждани и един украинец.

Според предварителна информация, ако нападението е било извършено, е можело да възникне мащабен пожар. По това време в сградата е имало приблизително 70 служители. Стойността на имуществото в производственото съоръжение, според наличните към момента данни, възлиза на десетки милиони евро, заявиха от полицията.

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Полицията е открила голямо количество запалителна смес, инструменти, мобилни телефони, ръчно начертан план на обекта. Няма нанесени щети и няма пострадали.

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