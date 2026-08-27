Бензин и дизел - зле с производството. Депозити изтичат: Числата за Путинова Русия

Русия още не е в състояние да възстанови капацитета за рафиниране на петрол, който украински дронове изгориха и изгарят. През юли производството на петролни продукти в Русия се е увеличило с 5,6% в сравнение с предходния месец, но спадът на годишна база е 19,3% спрямо 21,7% през юни, съобщи Росстат. Спадът през юни е най-лошият от поне 21 години.

За първите седем месеца на годината спадът се е задълбочил до 9,2%, след 7,7% през първата половина на годината. От началото на годината цените на бензина и дизела в Русия са се повишили с повече от 18%, според Росстат.

Недостигът принуди Русия да забрани износа на бензин и дизелово гориво, да премине към внос и да разшири данъчните облекчения за вносно гориво, както и да разреши продажбата на бензин, отговарящ на остарелите стандарти Евро-2 и Евро-3.

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Същевременно Kepler твърди, че в средата на юли рафинирането на петрол в руските рафинерии е спаднало до 21-годишно дъно от 3,8 милиона барела на ден, в сравнение със средномесечен темп на рафиниране от приблизително 4,2 милиона барела на ден. През август Kpler прогнозира, че рафинирането ще бъде още по-ниско - около 4 милиона барела на ден, близо до многогодишните дъна. Приблизително 60% от руския капацитет за рафиниране е бил атакуван през последната година, а до средата на юли 20-27% от него пак е бил в изправност. Само 8 от 26-те рафинерии, които са били засегнати и са спрели производството, са успели да се върнат към пълен обем на работа до края на юли.

Депозитите изтичат, но не и официално

Руснаците са започнали да теглят пари от срочни депозити в банки - през юли 2026 г. поне 152 от 301 кредитни институции са отчели намаление на клиентските депозити. Това следва от банкови отчети, прегледани от РБК. През юни 138 банки са претърпели нетен отлив, в сравнение със 134 през май. Преди това през ноември 2025 г. (154 банки) и юни 2024 г. (197 банки) е имало регистриран нетен спад в клиентските депозити.

И на този фон Централната банка на Русия не наблюдава официално отлив на спестявания от банките, коментира The Moscow Times. Според нейните данни, през юли салдата по сметки и депозити са се увеличили с 0,3%, или 234 милиарда рубли. В същото време, според августовско проучване на inFOM, делът на руснаците, които смятат банковите сметки за най-добрата форма на спестяване, е спаднал до най-ниското си ниво от декември 2022 г. насам - 36%. Делът на гражданите, които са посочили парите в брой като най-добрата форма на спестяване, обратно, се е увеличил до най-високото си ниво от есента на 2022 г. насам - 37%.

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