Войната в Украйна:

Бомба уби висш руски военен в Санкт Петербург и откъсна краката на жена му (ВИДЕО)

27 август 2026, 12:51 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бомба уби висш руски военен в Санкт Петербург и откъсна краката на жена му (ВИДЕО)

Подполковник от руските военновъздушни сили и противовъздушната отбрана е загинал при експлозия на импровизирано взривно устройство, съобщава "Фонтанка". Взривът е станал в колата на руския военен, той е бил в нея заедно с жена си. Според наличната информация, жената е била ранена, поразени са краката ѝ - данните сочат, че бомбата ги е ампутирала.

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Взривът е станал в Санкт Петербург, на Колпинско шосе близо до Славянка.

Следственият комитет на Руската федерация е образувал наказателно дело по случая. Той изобщо не е първи такъв - успешни атентати срещу висши руски военни и то с по-високи чинове, включително генерали, бяха извършени и в Москва, откакто руският диктатор Владимир Путин подпали пълномащабна война с Украйна - ОЩЕ: Украинският лов на генерали уплаши Москва: Руското МО с инструкции за оцеляване на офицерите

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Бомба Санкт Петербург взрив война Украйна подполковник руски военен
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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