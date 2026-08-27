Христо Грозев за тайния доклад на Сбербанк: Там има сценарий с преврат срещу Путин (ВИДЕО)

Руският елит става все по-смел в позицията си против продължаване на войната в Украйна – нещо, за което говорим от месеци. Това заяви българският журналист Христо Грозев, визирайки изтеклия в медиите доклад на Сбербанк за войната. Начело на Сбербанк е един от най-близките хора до руския диктатор Владимир Путин – Герман Греф. А Грозев специално обърна внимание, че в доклада има сценарий и за преврат (за изход от войната по път, който не е мирен), макар и той да е оценяван под 2% – ОЩЕ: Най-голямата руска банка даде нищожен шанс на Путин за победа над Украйна

Според Христо Грозев е много показателно, че единствената причина да няма по-висока вероятност за преврат съгласно анализа в самия доклад е, че няма фигура както Евгений Пригожин, която да го поведе. Липсата на един кандидат обаче може да бъде преодоляна с цяла фракция от руския елит, която да действа заедно да свали Путин.

Лека-полека вътрешните проблеми за Путин растат

Грозев отвърна, че с такива доклади като на Сбербанк се опровергава официалната руска картина – например, че производството на дронове в Русия е всъщност с 30-40% по-малко от официално казваното. Повече вътрешна информация идва до журналисти, защото има повече смелост да се критикува, каза българският журналист.

И друго – Христо Грозев счита, че руският елит е все по-склонен да участва в корупционни схеми, за да спечели повече и да се обогати повече преди нещата в Русия да се променят, включително руски военни на по-висши постове, които зарязват всякаква мисъл за "чистотата на идеологията". Руските служби също се борят за "остатъчните блага“ една с друга, каза българският журналист.

Същевременно Грозев обърна внимание и на констатация на CNN, че Путин не изглежда разколебан в действията си по отношение на Украйна. "Вече писах в профила си в "Х", че до последно диктаторите са уверени в себе си и никога не показват отчаяние – стана с българския диктатор (Тодор) Живков, с Чаушеско, стана и с венецуелския лидер (Николас Мадуро)", каза той. Грозев отдавна застъпва тезата, че когато дойде време режимът на Путин да се срути, това ще стане много бързо и всички ще бъдат изненадани, дори анализатори, които по принцип го очакват.

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