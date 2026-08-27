Украйна уцели завод, без който руските танкове не могат. Русия изброи какво е поразила тази нощ (ВИДЕО)

След като Русия за пореден път атакува масирано по въздушен път Украйна, стана ясно, че украинците също не са бездействали тази нощ - вече има повече данни за нанесе поражения от украински далекобойни дронове, но също и от руски ракети и безпилотни системи.

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В Русия

Според руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени общо 267 далекобойни украински дрона. Само че е имало и такива, които не са били свалени - геолокализирани кадри показват дим и пушек, които се издигат над рафинерията "Башнефт-Уфанефтехим" в Уфа, Башкортостан. "Башнефт-Уфанефтехим" е една от водещите рафинерии на "Роснефт". Тя осигуряваща ултрадълбока преработка на въглеводородни суровини и произвеждаща широка гама от висококачествени горива, смазочни материали и ароматни въглеводороди. Заводът е с двойно предназначение, доставя и специализирани горива за руската армия и нефтохимически суровини за производството на материали с отбранително предназначение.

"Башнефт" (собственост на "Роснефт") управлява три нефтопреработвателни завода с голям капацитет в Северната индустриална зона на Уфа, разположени почти един до друг: "Башнефт-Уфанефтехим", "Башнефт-Новойл" и "Башнефт-УНПЗ". Това е комплекс с общ капацитет на преработка 23,5 милиона тона годишно.

Заради атаката летището в Уфа беше затворено. А своеобразният губернатор на Башкортостан Радий Хабиров не е обелил и дума дотук в официалния си канал в Телеграм.

Освен това, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA геолокализира кадри, които показват дим и пушек над Башкирската содена компания (БСК) в Стерлитамак. Компанията е водещ химически комплекс в Русия, на първо място в страната по производство на калцинирана сода, сода бикарбонат и PVC. Тя е част от холдинговата компания "Росхим", произвежда още продукти и за военната промишленост, включително солна киселина и дихлороетан. Тя е и единственият руски производител на терефталоилхлорид, използван в производството на бронирани машини. БСК е част от затворения регистър на военните предприятия на Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация.

Атака е имало и срещу склад на Ozon, втория най-голям руски онлайн търговец - пак в Башкирия. Пресслужбата на компанията съобщава, че работата на този склад е временно спряна:

В Украйна

Според руското военно министерство, руски ракети и дронове са поразили в Киев и Киевска област "завод за сглобяване на безпилотни летателни апарати, използван, наред с други неща, за производството на баржиращи боеприпаси Hornet"; "транспортно-логистичен център в Киев (офисно-складов комплекс "Сан-Парк"), който според руската версия е най-големият център за съхранение и дистрибуция на FPV дронове, както и наземни контролни станции и компоненти"; и "транспортно-логистичен център в Бориспол (офисно-логистичен комплекс "Александровски"), който пак според руската версия е най-големият център за съхранение с двойно предназначение на компоненти за дронове с голям и среден обсег". Тимур Ткаченко, военновременният ръководител на Киевска област, каза в официалния си канал в Телеграм, че в Киевска област руснаците са ударили общо 3 склада, а УНИАН съобщи, че е била атакувана инфраструктурата на компаниите Rozetka и Fozzy Group.

Русия съобщи и за щети по металургични заводи в градовете Запорожие и Кривой Рог, които са "сред основните доставчици на металургични продукти за военно производство". Днепропетровските военновременни власти казаха, че има трима ранени заради руска въздушна атака в Кривой Рог - изстреляни там са 2 руски балистични ракети. Руското военно министерство твърди и, че в Кременчук, Полтавска област, е уцелена "рафинерия, която доставя гориво и смазочни материали на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), а също така обработва петролни продукти, пристигащи от чужбина". Всъщност рафинерията отдавна беше ударена от Русия и се знае, че не работи. Местният военновременен ръководител Виталий Дякивнич посочи в канала си в Телеграм, че в Мироград е ударен енергиен обект и това е спряло тока за 7 населени места в Полтавска област.

Освен това Русия съобщи за щети на цех, "сглобяващ безпилотни летателни апарати и цех, произвеждащ амониев нитрат за нуждите на ВСУ" в Одеска област. Още руски твърдения: 24 склада, съдържащи военно оборудване, предназначено за ВСУ, са повредени в пристанищата Одеса и Черноморск. Инфраструктурни съоръжения, използвани "за разтоварване на военни товари и горива и смазочни материали", са понесли щети в пристанището Рени, заедно с енергийни съоръжения в региона. Регионалните власти на Одеса заявиха, че регионът е бил подложен на масирана комбинирана руска въздушна атака в продължение на повече от седем часа, като трима души са ранени. "16-етажна жилищна сграда, две учебни заведения и частен дом са повредени. Повредени са инфраструктурни съоръжения, зърнобаза, гаражи и автомобили на жителите", каза в Телеграм Олег Кипер, началник на Одеската областна военна администрация.

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