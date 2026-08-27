След пясъка от плажа: Време е за чист дом с промоции от Kaufland

До 6 септември клиентите на веригата могат да открият изобилие от перилни и почистващи препарати за дома

Есента започва на чисто с офертите на Kaufland. След летните пътувания, пясъкът в багажа и забравените задачи у дома идва моментът всичко отново да си дойде на мястото. До 6 септември веригата предлага изобилие от перилни и почистващи препарати, хигиенни материали и продукти за дома, с които есенното почистване става по-лесно и изгодно.

Сред най-изгодните предложения е гелът за пране за 2x80 пранета от Ariel. Любимите марки за свежи и чисти дрехи също идват в XXL формати, сред които Persil Professional, Perwoll, Medix, Bingo и други. Омекотителите също са част от седмичните предложения, като Lenor и Alvina се предлагат в промопакети от два броя съответно за 8,99 евро и 5,11 евро, а специализираният омекотител Teo Bebe Future е в разфасовка 2x75 пранета и също е на страхотна цена.

Когато дойде ред на останалата част от дома, Kaufland предлага всичко необходимо, за да си върне той усещането за ред след активното лято. Domestos XXL универсален почистващ препарат 2 л или WC блокчета 5x50 г са на цена от 4,59 евро, а BREF XXL пакет WC блокчета се предлага с 21% намаление. Сред офертите са още обезмаслители, препарати за различни повърхности, почистваща паста, кърпи, мопове, стъклочистачки и ароматизатори.

Най-големите късметлии тази седмица са притежателите на Kaufland Card XTRA, за които част от предложенията идват с още по-атрактивни цени. XXL пакет от 48 броя тоалетна хартия Familia се предлага за 8,69 евро, С 25% отстъпка са всички продукти на FROSCH и DR. BECKMANN, а всички почистващи продукти за дома на Medix, ароматизатори за дома и различни чували за смет са с 30% намаление.

Притежателите на съдомиялни машини също ще открият изобилие от XXL предложения. Сред тях са таблетки FINISH до 150 броя, промопакет Somat Giga, предложения от Fairy, Bingo и други. В промопакет от 2x900 мл клиентите на ритейлъра могат да закупят и препарат за съдове Fairy.

В седмичната брошура клиентите могат да открият още кухненски ролки, домакински гъби, мокри кърпички, течни сапуни и други практични продукти за ежедневната грижа за дома.