Директорката на училището: Детето е намушкано на шега

Директорката на 94. СУ "Димитър Страшимиров" в София Лидия Ярнова, в чието училище тази сутрин 12-годишно дете беше намушкано с нож, заяви, че не е имало никакво напрежение между двете деца, нито между техните семейства. По думите ѝ всичко се е случило за части от секундата – в голямото междучасие, "на шега". Ярнова уточни, че в училището е напълно забранено носенето на ножове и остри предмети, а темата постоянно се обсъжда с учениците.

"На външния фитнес в двора на училището са се били събрали деца от 8. и 7. клас. Те са си говорели помежду си и в един момент едното момче от 8. клас е изкарало нож и на шега е посегнало към другия ученик", обясни директорката.

"Непрекъснато разговаряме с учениците, че не трябва да носят остри предмети в училище. От време на време проверяваме, ако имаме някакъв сигнал. Но тук нямаше абсолютно никаква индикация. От МОН ще имаме пълно съдействие за метален детектор, който ще бъде до охраната, за да не се стига повече до носене на метални предмети", посочи още Лидия Ярнова. Още: Какво е състоянието на прободеното с нож дете

След инцидента

Пострадалото дете е транспортирано в "Пирогов" и е в стабилно състояние. Директорката уточни, че момчето е адекватно, а от лечебното заведение съобщиха, че е с повърхностна рана, без опасност за живота. Детето е прието в детската травматология, като все още не е решено дали ще остане за лечение.

И двете семейства са уведомени и се намират в училището.

Според информация от МВР, 15-годишният осмокласник, който е намушкал съученика си, е бил задържан от служители на СДВР, а ножът е иззет. Момчето няма предишни противообществени прояви. Още: Държавата реагира след серията от инциденти с агресия между ученици

По данни на училището нападателят е с тежко семейно положение – баща му е починал, а за него се грижат баба му и дядо му.