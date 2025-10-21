След трагедията в "Елените": Държавата ще харчи 90 млн. лв. "непредвидени разходи"

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. С документа се одобряват 90 669 706 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти, обявиха от правителствения пресцентър.

Още: Широко затворени очи: Незаконното строителство в "Елените" стига до човек, който може и да не съществува

Еднократна помощ за наследниците на загиналите от наводненията

Снимка: Actualno.com/Мартин Стоянов

Правителството реши да отпусне и еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия в област Бургас. Става въпрос най-вече за наводненията в курортния комплекс "Елените", където четирима души загинаха заради липсата на контрол от отговорните институции години наред.

Още: Пари за наследниците: Държавата оцени колко струва животът на загиналите в "Елените"

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. "По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства", аргументират се от Министерски съвет.