Евролигата напуска България, феновете в София няма да видят Везенков!

Ръководството на Апоел Тел Авив обяви, че скоро ще се завърне в Израел и така ще приключи периода на отбора на българска земя. Във вторник стана ясно, че селекцията на Димитрис Итудис ще играе останалите си домакински срещи от Евролигата у нас до края на ноември, а от 1 декември ще се върне в Тел Авив.

Апоел Тел Авив се завръща в Израел

„Баскетболният клуб Аапоел ИБИ Тел Авив с удоволствие и вълнение обявява завръщането на мачовете от Евролигата в Израел, считано от 1 декември 2025 г., съгласно правилата на Евролигата. Клубът би искал да благодари на главния изпълнителен директор на Евролигата Паулиус Мотиеюнас, на ръководството на Евролигата и на всички участващи клубове за тяхното разбиране и подкрепа. Допълнителни подробности относно продажбата на сезонни билети ще бъдат обявени скоро“, гласи част от позицията на клуба.

Останалите двубои за Апоел в България са с Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември) и с Реал Мадрид (25 ноември), но този двубой ще бъде в Ботевград поради ангажимент на залата в София.

Първият двубой за Апоел на родна земя ще бъде на 4 декември срещу АСВЕЛ Вильорбан. Към моментът отборът има четири победи и една загуба.

Припомняме ви, че на израелските отбори им се наложи да си намерят временни „домове“ заради войната в Близкия Изток през последните две години.

