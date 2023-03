Осъден от ДНР на смърт британец пак се бие срещу руснаците (ВИДЕО)

Ейслин беше освободен след издаването на смъртната присъда, която трябваше да бъде изпълнена с разстрел. Само че той беше освободен с посредничеството на Роман Абрамович.

Британецът има украински паспорт и пред т.нар. съд на ДНР посочи, че е част от морската пехота на украинската армия. Това е изключително важно, защото статутът му е различен - не е наемник, а войник в редовна армия и за него важат параметрите на Женевската конвенция за третирането на военноплениците.

Сега Ейслин отново се бие срещу руснаците - този път при Бахмут, което показват долните видеокадри:

