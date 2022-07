В ДНР няма палачи за пленени чужденци. Въпреки това Пушилин заплашва да ги екзекутира

Във войната в Украйна граждани на различни държави – Великобритания, Мароко, САЩ и други страни – попаднаха в ръцете на руски военни и сепаратисти от непризнатите републики. Някои от тях официално са служили във Въоръжените сили на Украйна, други са били в зоната на конфликта като доброволци.

Британците Шон Пинър и Айдън Ейслин, както и мароканецът Брахим Саадун бяха осъдени на смърт в "ДНР", а гражданинът на Обединеното кралство Пол Ури почина в килия в донецки следствен арест – според версията на сепаратистите, "от болести и стрес".

ОЩЕ: Дългата история на руските съдебни псевдопроцеси в Украйна



"Изминаха 48 дни, ние направихме всичко възможно да защитим Мариупол, но нямаме друг избор, освен да се предадем на руските войски. Нямаме храна и боеприпаси. За всички беше чест, надявам се тази война да приключи скоро." Такова съобщение се появи на 12 април в Twitter акаунта на британеца Айдън Ейслин, известен още като Казака Гунди.

We've gotten word from Johnny. "It's been 48 days, we tried our best to defend Mariupol but we have no choice but to surrender to Russian forces. We have no food and no ammunition. It's been a pleasure everyone, I hope this war ends soon."