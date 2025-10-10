От извора до чешмата: Хърватия губи хиляди кубически метра вода

Хърватия не е намалила загубите на количество вода за човешка консумация в общественото водоснабдяване през 2023 г. Тези загуби или разликата между извлечените и доставените количества възлизат на 51 процента, както и през предходната година, съобщи хърватската медия "Индекс".

502 милиона кубически метра вода са били извлечени от открити водоемни течения и подземни води, като само половината, 244 милиона кубически метра или 51 процента, е била доставена на домакинствата и бизнеса. Другата половина е била загубена, според Доклада за състоянието на сектора на водните услуги и работата на Съвета по водните услуги за 2023 г., който е бил изпратен до Хърватския парламент.

През 2023 г. са извлечени пет милиона кубически метра вода повече от предходната година, а са доставени с 337 хиляди кубически метра по-малко. Има редица причини, поради които се губи вода от „извора до чешмата“, като една от основните е възрастта на водопроводната мрежа, тръбите и съпътстващото оборудване, която в някои случаи надхвърля половин век. ОЩЕ: България е рекордьор по загуба на вода в Европа: Експерти дават решение