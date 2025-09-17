България е рекордьор по загуба на вода в Европа: Експерти дават решение

България е рекордьор по загуба на вода в Европа - 60% средно за страната. ЕК ни задължава до средата на януари да представим точно изчисление по индекса на течовете, защото директивата изисква да се сложат цели по държави, които ще се настоява да бъдат изпълнени. Това обясни председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов в ефира на Нова телевизия. Той отбеляза, че за да се установи най-адекватното дългосрочно решение на водната криза в страната, е необходимо технико-икономически анализ.

Водната криза в страната

"Следва да се установи дали трябва да се вземе вода от Дунав, или да се черпи вода от Черни Осъм, както досега. Намаляването на загубите по водоснабдителната мрежа, както и мотивацията на хората да консумират по-малко вода, за да има повече налична, може да е част от решението“, каза той.

Председателят на УС на "Български ВиК холдинг" инженер Лозко Лозев коментира, че в понятието "кражба на вода" влизат употребата от пожарни служби и технологични нужди при източване на водопроводите.

"Загубата на вода по водопреносната мрежа е много голяма, което е основната причина за кризата. Не очакваме да се влоши режимът в Ловеч и околността. Намали се общото потребление на водата с всеобщи усилия. Няма изградени резервни водоизточници, но ще видим дали в спешен порядък може да се открие такъв", каза Лозев.

Припомняме, че водната криза в страната се задълбочава. След Плевен, Ловеч също мина на воден режим, въпреки че двата града са захранвани от един и същи водопровод - от Черни Осъм. Премиерът Росен Желязков свика Националния борд по водите, който трябва да решава спешно как да се справи с проблема, засегнал вече около 500 000 души в цялата страна.