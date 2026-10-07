Ударени кораби край България:

"От канибали за главния канибал": Колко пъти още ще гадаем живо ли е детето?

07 октомври 2026, 20:10 часа 663 прочитания 2 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
"От канибали за главния канибал": Колко пъти още ще гадаем живо ли е детето?

Това е снимката на деня. Една от безброй многото снимки, каквито в Украйна има всеки ден - на уплашено и може би ранено дете, извадено изпод развалините след поредната руска атака. А утре ще има нови и нови снимки, дори по-ужасяващи от предишните. Това пише украинската общественичка, блогър и доброволка Диана Макарова в профила си във Фейсбук.

И всички бързат да се вгледат в снимката да определят живо ли е детето или не. Опитното око забелязва, че то е обвило ръчички около врата на спасителя - значи трябва да е живо. И така до следващата такава снимка. И всяко от тези деца е подарък за Путин, даден му от същите канибали като него, пише тя.

И ако случайно досега нищо не знаете за войната в Украйна - ето я, това е нейното лице. Войната в Украйна са тези изплашени, осакатени украински деца, които се дават като подарък на канибали, пише тя.

 

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А междувременно снимките се трупат, трупат. Тези няколко са само от днес - припомняме, че днес в Прилуки при руската атака бяха убити четири деца - три от децата са били на по 1 годинка - Олександър, Кирил и Серхий, четвъртото убито дете е осемгодишният Максим:

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Владимир Путин украинци ракетна атака война Украйна украински деца руска ракетна атака Прилуки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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