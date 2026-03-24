Падналият дрон в Литва може да е украински: Заблудил ли се е

24 март 2026, 18:18 часа
Дронът, който се разби и експлодира вчера в Литва, най-вероятно е бил украински. Това каза премиерът на Литва Инга Ругинене. По думите й, дронът може да е бил отклонен от курса си от средства за електронно заглушаване. Твърде рано е да се каже какъв тип е бил дронът, разследването все още продължава, добави тя, цитирана от Delfi.

Според литовския министър на отбраната Робертас Каунас дронът може би се е насочвал към пристанището Приморск в Ленинградска област на Русия, съобщи телевизия LRT. Той е летял ниско - под 300 метра височина, поясни министърът.

Елена Страхилова
