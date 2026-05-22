Войната в Украйна:

Караш със 120 км/ч и се натъкваш на "легнал полицай": Ужасяващ тест показа какво става (ВИДЕО)

22 май 2026, 7:16 часа 1252 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Караш със 120 км/ч и се натъкваш на "легнал полицай": Ужасяващ тест показа какво става (ВИДЕО)

Когато караш с несъобразена скорост, рискът от катастрофа и смъртоносни последствия се увеличава драматично. Всеки шофьор уж го знае, но малцина всъщност могат да си представят до какво може да доведе миг невнимание на пътя или прекалена самоувереност - защото управляваш тонове ламарина, които за секунда могат да се превърнат в страшно оръжие.

Още: Бърз, опасен и нагъл. По-нагъл. Най-нагъл. Джигитите от НСО - газ до ламарината

Зрелищен автомобилен тест демонстрира какво може да стане, ако караш с висока скорост, все едно си на магистрала, и се натъкнеш на "легнал полицай" - или подобно препятствие. Резултат е предвидим, но е страшно да го видиш, дори на видео - дано кадрите по-долу "налеят ум и разум" в главите на всички шофьори и да внимаваме какво правим на пътя. Защото една грешка може да преобърне животи в трагедия - Още: Франция обяви война на опасното шофиране с поредна сериозна мярка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Скорост превишена скорост легнал полицай бабуна гърбица
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес