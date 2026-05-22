Водата не става дори за къпане: Жители на Джорджия срещу Meta (ВИДЕО)

22 май 2026, 7:12 часа 1065 прочитания 0 коментара
Снимка: Meta
Жителите на Джорджия показваха какво се е случило с водата им, след като Meta - компанията майка на Facebook, започна да строи огромен център за данни. В Конгреса те показаха два буркана с мътна кафява вода. Хората, живеещи близо до Стантън Спрингс, сега купуват бутилирана вода дори за да се къпят, а сметките за вода са скочили с 33%. Жителите казват, че проблемите са започнали след началото на изсичането на горите и взривяването.

Meta отрича отговорност, като казва, че независим доклад е установил, че водата е безопасна.

В изявление пред BBC Meta заяви, че „да бъдеш добър съсед е приоритет“. Компанията е поръчала независимо проучване на подземните води, за да проучи опасенията. Според доклада, дейността на центъра за данни „не е повлияла неблагоприятно на състоянието на подземните води в района“. 

Въпреки че Meta оспорва, че е причинила проблемите с водата, хората са на друго мнение.

Виолета Иванова Редактор
