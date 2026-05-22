Водата не става дори за къпане: Жители на Джорджия срещу Meta (ВИДЕО)

Жителите на Джорджия показваха какво се е случило с водата им, след като Meta - компанията майка на Facebook, започна да строи огромен център за данни. В Конгреса те показаха два буркана с мътна кафява вода. Хората, живеещи близо до Стантън Спрингс, сега купуват бутилирана вода дори за да се къпят, а сметките за вода са скочили с 33%. Жителите казват, че проблемите са започнали след началото на изсичането на горите и взривяването.

🚨 Georgia residents are showing what happened to their water after Meta began building a massive data center



AOC brought two jars of murky brown water to Congress.



People living near Stanton Springs now buy bottled water even for showering, while water bills have jumped by… pic.twitter.com/FjLs3nBG61 — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Meta отрича отговорност, като казва, че независим доклад е установил, че водата е безопасна.

В изявление пред BBC Meta заяви, че „да бъдеш добър съсед е приоритет“. Компанията е поръчала независимо проучване на подземните води, за да проучи опасенията. Според доклада, дейността на центъра за данни „не е повлияла неблагоприятно на състоянието на подземните води в района“.

Въпреки че Meta оспорва, че е причинила проблемите с водата, хората са на друго мнение.