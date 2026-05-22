След българския: Зрелостниците на втората матура, ясен е и вариантът

Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура. Преди минути стана ясно и кой е изпитният вариант. Той беше изтеглен от журналиста Алис Дамянова от Нова телевизия, която изтегли вариант № 2. Боряна Трайчева от в. "Аз буки" изтегли тема № 6 за задължителния държавен изпит по професионална квалификация.

Втората задължителна матура по профилиращ предмет ще се състои в 1434 училища. За втория държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет подадените заявления са над 24 000.

Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000.

Следват географията и икономиката с 1810 заявления, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за предметите физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159, химия и опазване на околната среда - 165, съобщиха от МОН.

От гимназистите, заявили желание да се явят на държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, близо 16 000 са избрали да разработват дипломен проект. Останалите ще се явят на изпит по теория на професията чрез разработване на тема, като ще положат и изпит по практика или на изпит по теория на професията чрез тест, като също ще имат и изпит по практика. Държавният изпит по професионална подготовка и квалификация ще се състои в 617 училища.

На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ). Темата за интерпретативното съчинение бе "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков. Избралите есе писаха по темата "Авторитетите днес". Тестът включваше 41 задачи, като последната беше за написването на аргументативен текст - интерпретативно съчинение или есе.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в тридневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите.

Остава и възможността за явяване на изпит за по-висока оценка по реда на държавните зрелостни изпити, при желание от страна на зрелостника. Този резултат не променя оценката в дипломата, но може да послужи за целите на кандидатстване във висше училище, съобщиха преди седмица от образователното министерство.