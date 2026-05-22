Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Хиляди семейства в очакване: Обявяват първото класиране за ясли и детски градини

22 май 2026, 6:35 часа 967 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Хиляди семейства в очакване: Обявяват първото класиране за ясли и детски градини

В Столична община днес (22 май) ще бъде обявено първото класиране за прием в яслите и детските градини в София. На брифинга ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. В събитието ще участват кметът на София Васил Терзиев и заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова. 

Второто класиране ще бъде на 5 юни, а третото - на 19 юни.

ОЩЕ: Окончателно: Вече е ясно как ще приемат деца в детските градини в София

Припомняме, че общината удължи срока за преглед и редакция на кандидатурите, като причината бе очакваното решение на Върховен административен съд по оспорената Наредба за приема. От администрацията посочиха, че целта е родителите да имат достатъчно време да преценят желанията си, без да се налага многократно да променят кандидатурите си заради евентуални съдебни решения и промени в правилата.

Столичният общински съвет (СОС) решение да отложи до 2028 г. отпадането на допълнителната точка при кандидатстване за първа група в детските градини. Мярката засяга бонус точката, която се дава на деца, посещавали ясла, и която според администрацията често води до неравнопоставеност, тъй като се използва като решаващ фактор при класирането за по-предпочитани детски заведения.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Столична община Детски градини Ясли класиране
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес