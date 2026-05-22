Хиляди семейства в очакване: Обявяват първото класиране за ясли и детски градини

В Столична община днес (22 май) ще бъде обявено първото класиране за прием в яслите и детските градини в София. На брифинга ще бъдат представени резултатите и актуална информация, свързана с приема, както и следващите стъпки в процеса. В събитието ще участват кметът на София Васил Терзиев и заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

Второто класиране ще бъде на 5 юни, а третото - на 19 юни.

Припомняме, че общината удължи срока за преглед и редакция на кандидатурите, като причината бе очакваното решение на Върховен административен съд по оспорената Наредба за приема. От администрацията посочиха, че целта е родителите да имат достатъчно време да преценят желанията си, без да се налага многократно да променят кандидатурите си заради евентуални съдебни решения и промени в правилата.

Столичният общински съвет (СОС) решение да отложи до 2028 г. отпадането на допълнителната точка при кандидатстване за първа група в детските градини. Мярката засяга бонус точката, която се дава на деца, посещавали ясла, и която според администрацията често води до неравнопоставеност, тъй като се използва като решаващ фактор при класирането за по-предпочитани детски заведения.