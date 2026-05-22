Непознат за публиката играч ще се превърне в герой за Франция на Мондиал 2026

По-рано тази седмица Дидие Дешан, който изведе националния отбор на Франция до титлата на Световното първенство през 2018 година, обяви състава си от 26 играчи за предстоящия турнир. И докато в състава бяха включени звезди като Дезире Дуе, Усман Дембеле и Килиан Мбапе, имаше и няколко забележителни отсъствия. Нападателят на Пари Сен Жермен, който в момента е под наем в Тотнъм - Рандал Коло Муани, беше пропуснат, заедно с полузащитника на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратаря на ПСЖ Лукас Шевалие.

Нова звезда ще блести за Франция в САЩ

Въпреки впечатляващите сезони във Висшата лига, дуото на Борнемут - Адриен Труфер и Ели Джуниър Крупи, също не попаднаха в сметките на Дешан. За тяхна сметка едно неочаквано име бе включено в състава за САЩ, Мексико и Канада. Става въпрос за Ману Коне, който спечели подкрепата на легендата на "петлите" Тиери Анри. Бившият национал вярва, че малко известният полузащитник на Рома може да се окаже полезен за двукратните световни шампиони това лято.

В интервю за SPORTbible Анри изрази увереност, че Ману Коне ще бъде от голяма полза за отбора, ако му бъде позволено да играе, след като беше включен в състава. Анри, който беше треньор на Коне по времето, когато ръководеше френския олимпийски отбор, спечелил сребърен медал на Игрите в Париж, заяви: "Не казвам, че той ще има блестящо представяне на Световното първенство, нито че няма да има. Не знам, но има един човек, за когото хората не знаят много, и той играе за Рома. Имах го на Олимпиадата. Това е Ману Коне. За мен в момента той е един от най-добрите дефанзивни халфове. Беше в Мьонхенгладбах. Подписа с Рома. Сега е титуляр за Франция, защото, очевидно, Дидие Дешан вярва, че може да играе за Франция."

Ето какво каза Анри за Коне:

"Не мисля, че това е име, което хората често споменават, а той е титуляр за Франция. В този отбор трябва да си добър. Аз наистина мисля, че той е много, много, много, много солиден играч", каза още Анри. След това бившият играч на Арсенал сравни стила на Коне с този на култовия герой на Ливърпул Дирк Кайт: "Той винаги помага на отбора. Той е точно от типа хора, които феновете ще оценят - истински любимец на публиката, ако ме разбирате. Например, спомням си, че феновете на Ливърпул в един момент обожаваха Дирк Кайт. Той не беше типичният звезден играч, но това, което даваше на отбора, караше хората да го обичат. И Ману е такъв човек. Той е играч, когото ще обичате, защото винаги дава 100% от себе си."

След това Анри обърна поглед към останалите отбори на Световното първенство, като посочи три страни, които според него ще се представят добре в турнира. След като отбеляза представянето както на Сенегал, така и на Мароко на Купата на африканските нации, Анри обърна внимание и на Норвегия.

