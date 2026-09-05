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Лионел Меси и Кристиано Роналдо може да станат съотборници за първи път в историята

05 септември 2026, 17:27 часа 490 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лионел Меси и Кристиано Роналдо може да станат съотборници за първи път в историята

В продължение на повече от десетилетие Лионел Меси и Кристиано Роналдо бяха в центъра на едно от най-големите съперничества, които футболът някога е виждал. Сега двамата може за първи път в историята да играят в един отбор, след като получиха покани за прощалния мач на бивш съотборник. И двамата са играли заедно с Карлос Тевес, за когото в края на годината ще се проведе специален мач в чест на кариерата му.

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Според Марсело Паласиос от "TyC Sports", Тевес се е свързал с бившия си съотборник Хуан Роман Рикелме, който в момента е президент на Бока Хуниорс. Тевес е играл на три пъти за клуба и най-накрая ще има свой мач в чест на кариерата си на легендарния стадион "Ла Бомбанера" през декември, пет години след като се оттегли от футбола. Рикелме е дал одобрението си и организаторите в момента работят по определянето на дата, която да е подходяща през последния месец на годината и да не се припокрива с програмата на Бока.

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Карлос Тевес

Бившият аржентински национал Тевес игра за редица топ клубове през блестящата си кариера и се състезава рамо до рамо с някои от най-добрите в бранша. Твърди се, че на мача се очакват около 60 звездни играчи, като великите Меси и Роналдо са най-търсените. Тевес е играл заедно с Меси за националния отбор Аржентина и е бил съотборник с португалеца в съблекалнята на Манчестър Юнайтед в продължение на три сезона, като двамата напуснаха отбора едно и също лято.

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Тевес не крие желанието си да събере двамата велики футболисти, за да играят в мача в негова чест. Всъщност, когато беше попитан дали те ще бъдат в противоположни отбори, Тевес, гостувайки в стрийминг платформата "Олга", заяви: "Ще ги съберем заедно." 41-годишният футболист сподели, че поддържа връзка и с двамата велики играчи чрез WhatsApp, а когато беше попитан как ще убеди Роналдо, отговори, че ще сам ще отиде да го вземе. По-рано той сподели, че иска Едвин ван дер Сар и Джанлуиджи Буфон да бъдат вратарите, а за централната защита е насочил поглед към Рио Фердинанд, Неманя Видич, Джорджо Киелини и Леонардо Бонучи. Андреа Пирло, Пол Скоулс, Рикелме и Уейн Руни също ще бъдат повикани в състава.

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Лионел Меси Карлос Тевес Кристиано Роналдо
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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