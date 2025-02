Папа Франциск остава в болница заради респираторни усложнения

Пресслужбата на Светия престол публикува актуална информация за здравословното състояние на папа Франциск, докато той се лекува от респираторна инфекция в болница. В съобщението се посочва, че неговата сложна клинична картина изисква подходящо време за лечение в болницата и съответно неговата обща аудиенция в сряда тази седмица е отменена. „Резултатите от медицинските изследвания, извършени през последните дни и днес, показаха полимикробна инфекция на дихателните пътища, което доведе до допълнителна промяна в терапията", пише Vatican News.

„Всички изследвания, направени до момента, са показателни за сложна клинична картина, която ще изисква подходяща хоспитализация" се казва в комюникето на Светия престол от понеделник. Папа Франциск беше хоспитализиран с бронхит на 14 февруари в римската болница Gemelli. Всъщото съобщение до медиите пресслужбата отбелязва, че общата аудиенция на папата тази седмица е отменена. Още: Папата: С моя бронхит не мога да чета

Директорът на пресслужбата на Светия престол Матео Бруни каза пред журналисти в понеделник, че папата е в добро настроение.

В петък и събота Светият отец се обърна към енориашите на енорията в Газа, водени от родения в Аржентина отец Габриел Романели и неговия помощник, родения в Египет отец Юсуф Асад. Папата често е разговарял с отец Романели през почти 15-те месеца на кланета, насилие, страх и глад в Газа. Романели от своя страна ежедневно се интересува от здравето на Светия отец.

Говорейки пред медиите, Романели отбеляза: „Светият отец ни се обади през първите два дни от хоспитализацията, хората чакаха в 8 вечерта време в Газа, както винаги“.

„Въпреки че имахме прекъсване на тока в целия район на Газа, той настоя и успя да се свърже с нас чрез видеообаждане“, каза още той. Още: Затруднено дишане прекъсна проповед на папа Франциск (ВИДЕО)

„Чухме гласа му. Вярно е, че е по-уморен. Самият той каза: „Трябва да се грижа за себе си“. Но се чуваше чистият глас, той ни слушаше добре“, подчерта аржентинският свещеник.

„Надяваме се, че възстановяването ще се случи скоро и че той може да се върне в Свети Петър, за да продължи своята мисия и работа“, подчерта духовникът.

The Holy See Press Office releases an update on Pope Francis' health, noting that his complex clinical picture requires "appropriate" treatment.https://t.co/NQNJgHVkMv