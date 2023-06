Папата: Международната общност да се противопостави на изтезанията

"Нека сложим край на ужаса на мъченията! От съществено значение е международната общност да постави достойнството на личността над всичко и да се посвети незабавно на премахването на изтезанията и оказването на подкрепа на жертвите", заяви главата на римокатолическата църква. ОЩЕ: Побоища, глад и унижения: Украйна показа стая за изтезания в освободения Херсон (ВИДЕО)

Let us put a stop to the horror of torture! It is essential that the international community put the dignity of the person above all else and dedicate itself without delay to abolish torture and provide support to the victims.