Парола Louvre и секси обирджия: Грабежът на века се превръща във фарс (СНИМКИ)

Заподозреният в извършването на обира на века - не е знаел, че ограбва Лувъра или поне това е казал по време на разпита. Но може би най-големият абсурд в цялата история е, че системата за видеонаблюдение на музея е било защитено с елементарна парола Louvre. Задържаният също така е заявил, че чужденец може да е поръчал обира на Лувъра, съобщи Le Parisien. Самият извършител твърди, че е смятал, че ограбва музей, който „просто се е намирал до стъклената пирамида“.

Дръзкият обир на Лувъра: Крадците са пропуснали нещо безценно (ВИДЕО)

Древен сървър

Междувременно френските медии съобщават, че видеонаблюдението на музея е било защитено с елементарната парола Louvre (Лувър), а самата система е работила на "древен" сървър Windows Server 2003, отдавна изведен от експлоатация от производителя.

Обвиняеми

Общо седем души са арестувани във връзка с обира на Лувъра. Някои от тях имат предишни присъди за кражба. На 3 ноември съдът в Париж повдигна обвинение на още двама заподозрени. Те са арестувани. Става въпрос за 38-годишна жена и 37-годишен мъж, имената им не се съобщават. Двамата отричат участието си в грабежа на ценности от музея.

Очакваните щети на Лувъра са 88 милиона евро. От откраднатите артефакти досега е възстановена само короната на френската императрица.

