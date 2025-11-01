На футболен мач, след като си обрал Лувъра

След обира на световноизвестния музей Лувър, при който бяха задигнати редки бижута и диаманти, полицията успя да залови четирима от заподозрените и то на необичайно място - на опашка за мача между ПСЖ и "Лион". Крадците стояли с бири в ръце на входа на стадиона, когато полицията ги хваща. Акцията протекла светкавично, без възможност за бягство или реакция от страна на задържаните.
Арестът бележи нов етап в разследването на обира, извършен на 19 октомври.
Обир като от холивудски филм
Камион с прибираща се стълба, моторни триони, разбиване на прозорец и седем минути, за да грабнат бижута за милиони евро. Изглежда перфектно. Но крадците оставят след себе си много доказателства, включително пръстови отпечатъци и ДНК.
Седем заподозрени вече са арестувани, но бижутата все още не са открити.
Джордж Клуни и Брад Пит могат да се отпуснат - сценарият за следващия филм "Бандата на Оушънс" се пише сам.