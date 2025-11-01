На футболен мач, след като си обрал Лувъра

След обира на световноизвестния музей Лувър, при който бяха задигнати редки бижута и диаманти, полицията успя да залови четирима от заподозрените и то на необичайно място - на опашка за мача между ПСЖ и "Лион". Крадците стояли с бири в ръце на входа на стадиона, когато полицията ги хваща. Акцията протекла светкавично, без възможност за бягство или реакция от страна на задържаните.

ОЩЕ: Още петима арестувани за обира в Лувъра

Арестът бележи нов етап в разследването на обира, извършен на 19 октомври.

👑 They robbed the Louvre and went to a football match: French police arrested the suspects… in line for “Paris” vs “Lyon”



The thieves were standing with beers at the stadium entrance when police grabbed them. Sadly for them, the match went on without their attendance.



The… https://t.co/h7d63m6vsg pic.twitter.com/Qn5oYeqTQZ — NEXTA (@nexta_tv) November 1, 2025

Обир като от холивудски филм

Камион с прибираща се стълба, моторни триони, разбиване на прозорец и седем минути, за да грабнат бижута за милиони евро. Изглежда перфектно. Но крадците оставят след себе си много доказателства, включително пръстови отпечатъци и ДНК.

Седем заподозрени вече са арестувани, но бижутата все още не са открити.

ОЩЕ: Тайната на обира в Лувъра: Защо дори крадци смятат, че е имало предателство?

Джордж Клуни и Брад Пит могат да се отпуснат - сценарият за следващия филм "Бандата на Оушънс" се пише сам.