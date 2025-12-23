Норвегия с план за евакуация при конфликт с Русия

Норвегия подготвя план за евакуация на цивилни в случай на война с Русия. Работата се извършва съвместно от военните, полицията и службата за гражданска защита. Уязвимите зони вече се оценяват, предимно в северната част на страната, близо до руската граница и около военни съоръжения. Срещи по въпроса вече са се провели във Финмарк.

Norway is preparing an evacuation plan for civilians in case of war with Russia



При разработването на плановете Норвегия се позовава на поуките, извлечени от руската инвазия в Украйна. Това включва отчитане на високата вероятност от удари от страна на агресора по енергийната система.

"Въз основа на факта, че Русия атакува и цивилни цели в Украйна, смятаме, че е необходимо да се направи по-широка оценка на това кои цели биха могли да бъдат обект на атака в Норвегия", каза ръководителят на дирекцията за гражданска защита.