Спорт:

Норвегия с план за евакуация при конфликт с Русия

23 декември 2025, 11:12 часа 229 прочитания 0 коментара
Норвегия с план за евакуация при конфликт с Русия

Норвегия подготвя план за евакуация на цивилни в случай на война с Русия. Работата се извършва съвместно от военните, полицията и службата за гражданска защита. Уязвимите зони вече се оценяват, предимно в северната част на страната, близо до руската граница и около военни съоръжения. Срещи по въпроса вече са се провели във Финмарк.

ОЩЕ: Русия прекратява военното си споразумение с България и редица други европейски страни

При разработването на плановете Норвегия се позовава на поуките, извлечени от руската инвазия в Украйна. Това включва отчитане на високата вероятност от удари от страна на агресора по енергийната система.

ОЩЕ: Естония укрепва източния фланг на НАТО с нови бункери по границата с Русия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Въз основа на факта, че Русия атакува и цивилни цели в Украйна, смятаме, че е необходимо да се направи по-широка оценка на това кои цели биха могли да бъдат обект на атака в Норвегия", каза ръководителят на дирекцията за гражданска защита.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Норвегия евакуация война Русия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес