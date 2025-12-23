Русия с пореден ясен сигнал, че скоро няма да приеме мир в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Той (бел. ред. - Кирил Дмитриев, ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции) в момента е на бизнес пътуване в Маями. Надявам се да се върне със сигнали, които американците са получили от европейците и украинците. Ще дискутираме всичко. Ще видим какво може да бъде прието и какво абсолютно не може да бъде прието. Мисля, че повечето от предложенията няма да ни устройват, разбира се. Ще се придържаме към това, за което постигнахме съгласие в Анкоридж (Аляска), както и на други срещи с американските представители". Това заяви Юрий Ушаков, основен съветник на руския диктатор Владимир Путин, по темата за преговорите за мир в Украйна. Ушаков говори пред кремълското придворно информационно оръдие Павел Зарубин – думите му са красноречиви, Русия няма никакво намерение наистина да преговаря за мир в Украйна и да прави отстъпки.

Ушаков изрично уточни, че "това, което е предложено (от европейците и украинците), е достатъчно неконструктивно“. Съветникът на Путин каза и, че Кирил Дмитриев трябвало да доложи на Путин всичко за разговорите си в САЩ през миналите събота и неделя, а след това Москва щяла да излезе с официална позиция. Като поредна залъгалка що се отнася до мирните преговори по същество, руският зам.-външен министър Сергей Рябков каза, че Русия била готова да подпише споразумение, че няма да напада НАТО или Европейския съюз.

Putin’s aide has already commented on the proposals that Dmitriev will bring from the Americans and is already confident that they will not be acceptable. pic.twitter.com/pTzWS1ZNMA — WarTranslated (@wartranslated) December 22, 2025

План от 20 точки за мир вече е готов. Не е перфектен, но е оформен. Сегашните гаранции за сигурност изглеждат достатъчно убедителни – това беше посланието на украинския президент Володимир Зеленски снощи за посоката, в която вървят мирните преговори. Само че и досега не е имало преки преговори между Украйна и Русия. А Зеленски заяви и, че Путинова Русия е отказала да има коледно примирие – Още: Зеленски с подробности за последните мирни преговори, предупреди за мащабна руска атака навръх Коледа (ВИДЕО)

Zelensky says a basic 20-point draft of Ukraine’s peace plan is ready. “It’s not perfect, but it’s been formed. The current security guarantees look convincing enough,” he noted. pic.twitter.com/X7Ouzfv8hP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2025

"Русия не се справя добре на бойното поле. За изминалите 1000 дни, те успяха да завземат по-малко от 1% от територията на Украйна. Те не постигат стратегическите си военни цели. Това са посланията, които изпращаме до съюзниците си, включително САЩ". Изявлението е на финландския президент Александър Стуб и то много ясно показва каква война всъщност се води на информационното поле, за да поемат САЩ един или друг курс в подхода си на медиатор в преговорите. Тези думи дойдоха и на фона на материал на Financial Times, че Владимир Путин е брутално лъган от генералите си, които му внушават, че окончателната руска военна победа в Украйна е неизбежна и дори скорошна, а това определя и дипломатическото поведение на Русия. Вече омръзналият пример с Купянск и руският военно-информационен провал там е най-яркият скорошен пример. Но и самият Путин подклажда лъжите с начина си на управление и с нагласите си спрямо Украйна, коментират анализаторите от Института за изучаване на войната (ISW) – Още: Путин от топлия стол в Москва: Зеленски защо не влезе в Купянск, като е техен? Превзехме го, но още се водят битки

"In 1,000 days of war, Russia seized less than 1% of Ukraine's territory and failed to achieve its strategic goals." - Finnish President Stubb.



He also noted that the Russian economy is stagnating: zero growth, exhausted reserves, high interest rates, and inflation. pic.twitter.com/BfzEgm36z5 — WarTranslated (@wartranslated) December 22, 2025

Още един пример – пред The Washington Post източник от Кремъл коментира, че 2026 година ще е първата за Русия истински трудна година и то с основни проблеми в икономиката. Интересно ще е да се следи как ще се развият нещата с банковите заеми за руския военен сектор – около 202 млрд. долара, които хем трябва да се връщат, хем за руските военни условията да получават пари са много облекчени, но някой накрая трябва да плаща сметката. Източникът обаче вярва, че тези проблеми няма да са достатъчно големи, за да накарат Путин да спре войната си в Украйна – Още: Цената на руския петрол отиде на ниво, което е директна загуба за Москва

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб, но за трети пореден ден тази активност остава много висока като цяло. На 22 декември са станали 205 бойни сблъсъка, с 18 по-малко спрямо 21 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 41 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 9 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3857 изстреляни снаряда, като това е с около 700 повече за денонощие. Руската армия е използвала 4563 FPV дрона, което е с около 1300 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

58 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление съгласно официалните украински данни, като отново и Покровск, и Мирноград са посочени от украинския генщаб като места на боеве в това направление. Още 13 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Олександриевско направление, също толкова е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. На североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 31 руски пехотни атаки, но украинският генщаб не съобщава за боеве в самата Константиновка, за която Путин се изхвърли в края на миналата седмица, че 50% вече е под руски контрол. В Купянското направление е имало 11 руски пехотни атаки – в последните няколко седмици това е едва втори път, в който атаките за денонощие са двуцифрено число, а в Лиманското – 10.

The 28th Separate Mechanized Brigade destroyed several Russian assault groups and an artillery piece in the Kostiantynivka direction. pic.twitter.com/bUL7O9iRAp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2025

В Покровск боевете са съсредоточени основно в северната част на града, както и към Гришино и Родинско. По украински данни в самия Покровск руската армия вече е установила позиции на свои оператори на дронове:

The 425th Separate Assault Regiment “Skelya” conducted a successful operation on the northwestern outskirts of Pokrovsk on December 20. They repelled an incoming Russian assault and reportedly also took up new positions. pic.twitter.com/fR7717uLpN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2025

От последните 24 часа най-значимата новина е голяма руска атака с бронирана техника северно от Покровск – няма украински военен телеграм канал, който да не я обсъжда. Има и видеокадри, а определението, което масово се дава за случилото се, е "утилизация". Руските военнопропагандни телеграм канали мълчат за случилото се - Още: Погром: "Азов" спря с гръм, трясък и много взривове руска атака с танкове и БТР-и (ВИДЕО)

За сметка на това, руски канали като "Рибар" и "Два майора" твърдят, че руската армия превзела село Вилча, което е в близост до Вовчанск, северната част на Харковска област. Засега геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават, няма.

