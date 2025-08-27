Партията на Антон Кисе в Украйна се саморазпуска

Политическата партия "Наш кра", съоснована от украинския политик от български произход Антон Кисе, реши да се саморазпусне. Това стана на извънредния й конгрес, а причината е „критично уронване на репутацията“, което ѝ е нанесено, предаде украинската медия РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на партията. „Партия „Нашата земя“ защити честта и правото си да действа във всички инстанции на съдилищата, а Върховният съд на Украйна призна проукраинската позиция на партията и сложи край на опитите за нейното унищожаване. Същевременно извънредният 40-ти конгрес на политическата партия „Наш край“ прие решение за разпускане на партията“, се казва в изявлението. Партията заяви, че е понесла „сериозни щети по репутацията си“.

Разграничава се от Русия

Те също така подчертаха, че от първите дни на пълномащабното нахлуване на Русия „926 членове на партията са отишли ​​на фронта като доброволци и за 10 години активна дейност на партията не е намерено нито едно изявление в полза на Руската федерация“. Войната винаги е момент на истината, когато се разкриват най-добрите или най-лошите черти у хората. Някои извършват героични, патриотични дела, докато други стават страхливци и предатели. Животът е показал, че във всяка държавна институция и политическа сила има и двете. Недопустимо е няколко предатели или колаборационисти да хвърлят сянка на недоверие върху цялата организация, към която са принадлежали. Героите, сражаващи се на фронта, трябва да получават награди и отличия, а колаборационистите - затвор“, се казва в изявлението. Партията твърди, че е изключила от редиците си хора, които са сътрудничили с руснаците, и призовава за лична отговорност за колаборационизма. ОЩЕ: Руснаците обстреляха българи в Украйна с дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Историята на партията

Политическа партия, регистрирана на 23 август 2011 г. под името „Блокова партия“. През 2014 г. е преименувана на „Наш край“, а през 2015 г. партията е представена на национално ниво като „нова политическа сила от местни лидери и бизнесмени, които не желаят да участват в политически игри и интриги“.

Партията беше съпредседателствана от Антон Кисе, Сергей Шахов и Александър Мазурчак. Партията насърчаваше проруски наративи в обществото.

Припомняме, че през юни 2024 г. Осмият административен апелативен съд удовлетвори иска на Министерството на правосъдието и забрани дейността на проруската политическа партия „Наш край“ на територията на Украйна. Според движението „Чесно“ някои политици от „Наш край“ са преминали на страната на руските окупатори в Донбас и са оглавили окупационните власти. Въпреки това, през август тази година Върховният съд отмени решението за тази забрана. ОЩЕ: Антон Кисе: В украинската делегация има разочарование от отказа на България да даде оръжие