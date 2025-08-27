Партията на Антон Кисе в Украйна се саморазпуска

Политическата партия "Наш кра", съоснована от украинския политик от български произход Антон Кисе, реши да се саморазпусне. Това стана на извънредния й конгрес, а причината е „критично уронване на репутацията“, което ѝ е нанесено, предаде украинската медия РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на партията. „Партия „Нашата земя“ защити честта и правото си да действа във всички инстанции на съдилищата, а Върховният съд на Украйна призна проукраинската позиция на партията и сложи край на опитите за нейното унищожаване. Същевременно извънредният 40-ти конгрес на политическата партия „Наш край“ прие решение за разпускане на партията“, се казва в изявлението. Партията заяви, че е понесла „сериозни щети по репутацията си“.
Разграничава се от Русия
Те също така подчертаха, че от първите дни на пълномащабното нахлуване на Русия „926 членове на партията са отишли на фронта като доброволци и за 10 години активна дейност на партията не е намерено нито едно изявление в полза на Руската федерация“. Войната винаги е момент на истината, когато се разкриват най-добрите или най-лошите черти у хората. Някои извършват героични, патриотични дела, докато други стават страхливци и предатели. Животът е показал, че във всяка държавна институция и политическа сила има и двете. Недопустимо е няколко предатели или колаборационисти да хвърлят сянка на недоверие върху цялата организация, към която са принадлежали. Героите, сражаващи се на фронта, трябва да получават награди и отличия, а колаборационистите - затвор“, се казва в изявлението. Партията твърди, че е изключила от редиците си хора, които са сътрудничили с руснаците, и призовава за лична отговорност за колаборационизма. ОЩЕ: Руснаците обстреляха българи в Украйна с дронове "Шахед" (ВИДЕО)
Историята на партията
Политическа партия, регистрирана на 23 август 2011 г. под името „Блокова партия“. През 2014 г. е преименувана на „Наш край“, а през 2015 г. партията е представена на национално ниво като „нова политическа сила от местни лидери и бизнесмени, които не желаят да участват в политически игри и интриги“.
Партията беше съпредседателствана от Антон Кисе, Сергей Шахов и Александър Мазурчак. Партията насърчаваше проруски наративи в обществото.
Припомняме, че през юни 2024 г. Осмият административен апелативен съд удовлетвори иска на Министерството на правосъдието и забрани дейността на проруската политическа партия „Наш край“ на територията на Украйна. Според движението „Чесно“ някои политици от „Наш край“ са преминали на страната на руските окупатори в Донбас и са оглавили окупационните власти. Въпреки това, през август тази година Върховният съд отмени решението за тази забрана. ОЩЕ: Антон Кисе: В украинската делегация има разочарование от отказа на България да даде оръжие