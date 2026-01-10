Алкарас победи Синер в демонстративен мач за милиони в Южна Корея (ВИДЕО)

Карлос Алкарас надви Яник Синер в първото "тенис дерби" през 2026 година! Испанецът спечели с 2:0 (7:5, 7:6(6)) в демонстративна среща, проведена в Република Корея за 1 час и 48 минути. Събитието бе озаглавено „Хюндай Кард Супер Мач“ и донесе по 2,3 милиона долара (1 970 000 евро) на всеки един от състезателите. Срещата в Инчон бе изпълнена със забавни моменти и впечатляващи разигравания.
Шоу от Алкарас и Синер
Алкарас запази самообладание в ключови моменти, за да надгради контрола над съперничеството им от миналата година, когато спечели четири от шестте им срещи. Мачът беше прекъснат в петия гейм на втория сет, когато номер 1 в световната ранглиста Алкарас си размени удари с млад фен, на когото италианецът временно даде ракетата си.
Синер седеше сред феновете и гледаше как неговият заместник записва печеливша точка от форхенд, въпреки че това не попречи на Алкарас да спечели гейма и да триумфира. Синер е настоящият шампион от Откритото първенство на Австралия и "Уимбълдън", докато Алкарас взе титлите от Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ. Двамата се срещнаха на три от четирите финала на турнирите от Големия шлем през 2025 година.
