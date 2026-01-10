Лайфстайл:

Алкарас победи Синер в демонстративен мач за милиони в Южна Корея (ВИДЕО)

10 януари 2026, 15:02 часа 445 прочитания 0 коментара
Алкарас победи Синер в демонстративен мач за милиони в Южна Корея (ВИДЕО)

Карлос Алкарас надви Яник Синер в първото "тенис дерби" през 2026 година! Испанецът спечели с 2:0 (7:5, 7:6(6)) в демонстративна среща, проведена в Република Корея за 1 час и 48 минути. Събитието бе озаглавено „Хюндай Кард Супер Мач“ и донесе по 2,3 милиона долара (1 970 000 евро) на всеки един от състезателите. Срещата в Инчон бе изпълнена със забавни моменти и впечатляващи разигравания.

Шоу от Алкарас и Синер

Алкарас запази самообладание в ключови моменти, за да надгради контрола над съперничеството им от миналата година, когато спечели четири от шестте им срещи. Мачът беше прекъснат в петия гейм на втория сет, когато номер 1 в световната ранглиста Алкарас си размени удари с млад фен, на когото италианецът временно даде ракетата си.

Синер седеше сред феновете и гледаше как неговият заместник записва печеливша точка от форхенд, въпреки че това не попречи на Алкарас да спечели гейма и да триумфира. Синер е настоящият шампион от Откритото първенство на Австралия и "Уимбълдън", докато Алкарас взе титлите от Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ. Двамата се срещнаха на три от четирите финала на турнирите от Големия шлем през 2025 година.

ОЩЕ: Изненада: Световният №1 в тениса се раздели с дългогодишния си треньор, който го качи на върха

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Яник Синер Карлос Алкарас
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес