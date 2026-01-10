Лайфстайл:

Поредно признание за фантастичния Александър Везенков!

10 януари 2026, 14:35 часа 259 прочитания 0 коментара
Поредно признание за фантастичния Александър Везенков!

Още едно изключително представяне на българския национал Александър Везенков за Олимпиакос му донесе наградата за Най-полезен играч (MVP) на 21-ви кръг. Така той продължи да пренаписва историята на Евролигата. Везенков поведе "червено-белите" до победа с 95:80 у дома над Байерн Мюнхен с 25 точки, добавяйки 3 борби, 4 асистенции, 1 открадната топка за коефициент от 35, най-високият в кръга.

Везенков - MVP

Олимпиакос имаше проблеми в началото на двубоя, като в тези минути единствено Везенков поддържаше ритъма в атаката на домакините. Байерн използва това и успя да отвори разлика от осем точки при 36:28 в средата на втората четвърт. Силно включване от пейката на Тайсън Уорд обаче помогна на гранда от Пирея да стопи изоставането си и да поведе с две точки на почивката, която дойде при резултат 49:47.

Домакините решиха мача в третата четвърт, в която напълно контролираха борбата под кошовете, най-вече чрез центъра си Никола Милутинов. Периодът започна със серия от 7 поредни точки за Олимпиакос и завърши с аванс от 12 точки в тяхна полза. В заключителната четвърт Байерн опита да обърне развитието на двубоя и две минути преди края разликата падна до седем точки, но чрез Тайлър Дорси и Везенков домакините затвориха срещата и записаха 12-ата си победа. Гостите от Мюнхен са с баланс от 7 победи и 14 загуби.

Това е третата награда за MVP на кръга за сезона за българина, който също беше отличен в третия и в петия кръг. Той вече е втори за всички времена в класацията за MVP на кръга със 17 награди и изостава само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес Истанбул (19) и е пред Нандо Де Коло от Фенербахче (16). Освен това с представянето си Везенков се превърна и в най-полезния играч за всички времена за гръцкия тим Олимпиакос в Евролигата по баскетбол за мъже. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ЛеБрон на 41: Краля продължава да доминира в НБА (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Александър Везенков баскетбол Евролига
Още от Баскетбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес