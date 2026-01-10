Поредно признание за фантастичния Александър Везенков!

Още едно изключително представяне на българския национал Александър Везенков за Олимпиакос му донесе наградата за Най-полезен играч (MVP) на 21-ви кръг. Така той продължи да пренаписва историята на Евролигата. Везенков поведе "червено-белите" до победа с 95:80 у дома над Байерн Мюнхен с 25 точки, добавяйки 3 борби, 4 асистенции, 1 открадната топка за коефициент от 35, най-високият в кръга.

Олимпиакос имаше проблеми в началото на двубоя, като в тези минути единствено Везенков поддържаше ритъма в атаката на домакините. Байерн използва това и успя да отвори разлика от осем точки при 36:28 в средата на втората четвърт. Силно включване от пейката на Тайсън Уорд обаче помогна на гранда от Пирея да стопи изоставането си и да поведе с две точки на почивката, която дойде при резултат 49:47.

Домакините решиха мача в третата четвърт, в която напълно контролираха борбата под кошовете, най-вече чрез центъра си Никола Милутинов. Периодът започна със серия от 7 поредни точки за Олимпиакос и завърши с аванс от 12 точки в тяхна полза. В заключителната четвърт Байерн опита да обърне развитието на двубоя и две минути преди края разликата падна до седем точки, но чрез Тайлър Дорси и Везенков домакините затвориха срещата и записаха 12-ата си победа. Гостите от Мюнхен са с баланс от 7 победи и 14 загуби.

Това е третата награда за MVP на кръга за сезона за българина, който също беше отличен в третия и в петия кръг. Той вече е втори за всички времена в класацията за MVP на кръга със 17 награди и изостава само от Шейн Ларкин от Анадолу Ефес Истанбул (19) и е пред Нандо Де Коло от Фенербахче (16). Освен това с представянето си Везенков се превърна и в най-полезния играч за всички времена за гръцкия тим Олимпиакос в Евролигата по баскетбол за мъже.

