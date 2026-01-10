Това, че са акостирали там с лодка преди 500 години, не прави Дания собственик на Гренландия

"Само защото те (датчаните - бел.ред.) са акостирали с лодка там преди 500 години, не означава, че притежават тази земя." Това бяха думите вчера на американския президент Доналд Тръмп за това приема ли факта, че Гренландия е част от територията на Дания.

Стопанинът на Белия дом добави, че възнамерява да отнеме острова от Дания с всички необходими средства, било то по лесния или по трудния начин, а целта му била да го защити от Русия и Китай. Ако САЩ не получат Гренландия, то ще я получат или Китай, или Русия, а Тръмп не желае да има такива съседи, стана ясно още от думите на президента на САЩ. Още: "Не искаме да сме американци": Политическият глас на Гренландия

Trump on Greenland:



