"Пес патрул" в ЕП наджафка Урсула фон дер Лайен (ВИДЕО)

Лаят прозвуча точно когато евродепутатите ръкопляскаха в знак на уважение, след като Урсула фон дер Лайен завърши с думите: "Благодаря Ви. Да живее Европа". Той предизвика огромно учудване и изненадани погледи в залата.

Председателят на ЕП Роберта Мецола не сдържа смеха си, а след това изясни, че лаят се чул по уредбата, защото в сградата на ЕП има служебни кучета.

С уникално заглавие за случката излезе Politico: "Ruff day in Strasbourg as European Paw-liament goes barking mad".

