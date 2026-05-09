„Росатом“ с мащабен план за България, Унгария и Словакия: Русия не се е отказала от ядрените си амбиции

Руската държавна корпорация „Росатом“ възнамерява да развива свои ядрени проекти в България, Унгария и Словакия. Това каза генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо.

„Събитията от тази пролет в Словакия, Унгария и България показват, че тези страни остават привърженици на развитието на атомната енергетика“, каза Лихачов, цитиран от ТАСС.

По думите му и в трите държави ключовите компетенции в сектора първоначално са били съветски, а селд това - руски.

„Това са както кадри, така и технологии за работа с гориво. Ще продължим да предлагаме нашите проекти и, разбира се, да развиваме онези проекти, които вече са пуснали корени. Имам предвид преди всичко унгарския проект“, заяви Лихачов.

Той посочи, че „Росатом“ очаква ускоряване на строителството на АЕЦ „Пакш-2“ при новото унгарско правителство. „Работите на площадката „Пакш-2“ вървят с пълна сила“, каза той.

В Китай

Лихачов коментира и сътрудничеството с Китай, като заяви, че страната планира значително разширяване на ядрените си мощности. „От сегашните около 65 гигавата те искат да стигнат до 200 гигавата ядрена електроенергия. Това е изключително амбициозна цел и ние сме много радостни да участваме в нейната реализация“, каза Лихачов. Той съобщи, че през май се очаква физическото пускане в експлоатация на седмия енергоблок на АЕЦ „Тянван“ в Китай. „Това е първият блок от голям проект, по който лични решения взеха Владимир Путин и Си Цзинпин“, заяви Лихачов. По думите му „Росатом“ не само доставя оборудване и изгражда ядрения остров на енергоблока, но и осигурява доставките на ядрено гориво за Китай.

