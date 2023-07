Песков изригна срещу Франция заради далекобойните ракети за Киев (ВИДЕО)

Това стана ясно днес, 11 юли, с изявление на президента Еманюел Макрон по време на срещата на върха на НАТО във Вилнюс. Париж ще прати на Киев ракетите Scalp за удари дълбоко зад руските линии в Украйна.

Песков смята, че последици за Русия нямало да има, а само за Украйна.

"Все още не е изяснено за какъв радиус става дума. Това решение е погрешно и може да доведе до последствия за Украйна. Ракетите няма да повлияят на напредъка на специалната военна операция (войната - бел. ред.), а само ще усложнят участието на киевския режим", заяви говорителят на Кремъл.

