Песков: Руската икономика е стабилна - гаранция!

Няма основания за съмнения за макроикономическата стабилност на Русия въпреки колебанията в цената на петрола и газа. Това заяви говорителят на Владимир Путин Дмитрий Песков на брифинг пред журналисти. "В момента няма никакви поводи за съмнения относно макроикономическата стабилност в страната ни. Стабилността на руската икономика е гарантирана", каза Песков.

Той каза, че темата многократно е била обсъждана по време на икономическите съвещания при Владимир Путин - и Путин, и правителството са убедени, че икономиката е стабилна.

Песков призна, че резките колебания в цените на петрола оказват влияние върху всички икономики по света, включително и върху руската. "Що се отнася до силната волатилност на петролните пазари - да, тя е налице. И тя по един или друг начин оказва влияние върху всички икономики в света. Това оказва влияние и върху нашата икономика", каза той, цитиран от ТАСС.

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Говорителят на Кремъл подчерта, че въпреки значимия принос на петролния сектор към бюджетните приходи делът на непетролните и негазовите постъпления продължава да нараства. "Безспорно приходите от петрола продължават да представляват съществен принос за формирането на бюджета на страната ни, но делът на приходите, които не са свързани с петрола и газа, се увеличава", заяви Песков.

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