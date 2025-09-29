Песков: Време е да се реши въпросът с ядрените арсенали на Франция и Великобритания

Ще трябва да се реши въпросът с ядрените арсенали на Лондон и Париж. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в коментар за бъдещето на договора за контрол на ядрените оръжия "Нов СТАРТ". Миналата седмица Владимир Путин обяви, че е готов да удължи с една година срока на договора, който налага ограничения за стратегическите ядрени оръжия на Русия и САЩ, ако американският държавен глава Доналд Тръмп направи същото. Путин: Руско-американският контрол върху ядрените оръжия е разрушен. Можем да отговорим на всяка заплаха (ВИДЕО)

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит посочи, че руското предложение звучи "доста добре", но добави, че въпросът зависи от американския президент. През юли Тръмп каза, че държи да останат в сила ограниченията за американските и руските стратегически ядрени оръжия.

Говорителят на Кремъл бе запитан дали остава в сила изискването за отчитане на ядрените арсенали на Великобритания и Франция, като се има предвид новата инициатива на президента Путин.

"В бъдеще няма да е възможно да се абстрахираме от тези арсенали. Още повече, че тези арсенали са част от цялостния проблем за световната и европейската сигурност и стабилност", отговори Песков.

Договорът "Нов СТАРТ" е подписан през 2010 г. от тогавашните президенти на САЩ и Русия, Барак Обама и Дмитрий Медведев и предвижда ограничаване на броя на стратегическите ядрени глави, които САЩ и Русия имат право да разполагат. Споразумението влиза в сила през 2011 г. и през 2021 г. срокът му на действие е удължен с пет години.

През февруари 2023 г. Путин обяви, че Русия преустановява участието си в договора, но не се оттегля от него. Русия искаше преди да се върне към диалога по споразумението да разбере как ще се отчитат арсеналите на другите ядрени сили от НАТО – Великобритания и Франция.

Русия и САЩ разполагат с най-големите ядрени арсенали в света. Договорът "Нов СТАРТ" ограничава броя на разположените стратегически ядрени бойни глави до 1550, а броя на преносителите: ракети, подводници и бомбардировачи, до 700 за всяка от страните. Франция и Великобритания, които никога не са били страни по "Нов СТАРТ", разполагат с по между 250 и 300 бойни глави.

