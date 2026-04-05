"Петролопроводът гори контролирано": Пак украински дронове в Приморск. Така горят ТЕЦ и рафинерия на "Лукойл"

05 април 2026, 8:44 часа
Снимка: ДСНС України
"Петролопроводът гори контролирано": Пак украински дронове в Приморск. Така горят ТЕЦ и рафинерия на "Лукойл"

Петролопроводът гори контролирано, без опасност за хора и други обекти - така губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко за пореден път в последните две седмици "успокоява" целокупното население на областта. За кой петролопровод става въпрос - за основния, който обслужва най-голямото руско пристанище на Балтийско море, а именно: Приморск.

Съобщението на Дрозденко от малко след 7:30 часа гласи следното: "Отменено е предупреждението за въздушна тревога. Тази сутрин силите за противовъздушна отбрана свалиха 19 безпилотни летателни апарата над Ленинградска област. Отломки от дронове повредиха участък от петролопровода близо до пристанището на Приморск и тръбопроводът гори контролирано, безопасно. Няма пострадали". Че има голям пожар в Приморск личи и от данните на FIRMS - системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА. Впоследствие Дрозденко реши да поправи смелото си признание, че горял петролопроводът: "Според актуализирана информация, петролопроводът близо до пристанището Приморск не е повреден. Изтичане на запалими вещества (които са се подпалили) е причинено от отломки (от дронове), попаднали в един от цистерните-резервоари за гориво. Последиците вече са отстранени":

Снощи, един от известните мониторингови канали в Телеграм Drone Bomber предупреди, че около 250 далекобойни дрона са изстреляни от Украйна към Русия, като за основна дестинация беше посочена Южна Русия. Летищата в Саратов и Пенза затвориха малко след публикуването на тази информация. Тази сутрин руското военно министерство съобщи за общо 87 свалени украински далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия.

Стана ясно и, че атака е имало в Кстово, в Нижегородска област. Цел е била местната рафинерия, която е собственост на "Лукойл". "Бомбардират ни" - това е горчивата констатация, която изрича един от заснелите видеокадри местни жители. Видеокадрите показват категорично какъв е резултатът - пожар и то значителен:

"През нощта силите за противовъздушна отбрана отразиха атака на 30 вражески дрона над индустриалната зона на Кстовски район. Падащи отломки повредиха и впоследствие подпалиха два обекта на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Пожарът е локализиран. Новогорковската топлоелектрическа централа, както и няколко жилищни сгради, също бяха повредени. Електрозахранването в момента се възстановява. Аварийните служби работят. Според предварителните данни няма жертви", написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на областта Глеб Никитин.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
