"Петролопроводът гори контролирано": Пак украински дронове в Приморск. Така горят ТЕЦ и рафинерия на "Лукойл"

Петролопроводът гори контролирано, без опасност за хора и други обекти - така губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко за пореден път в последните две седмици "успокоява" целокупното население на областта. За кой петролопровод става въпрос - за основния, който обслужва най-голямото руско пристанище на Балтийско море, а именно: Приморск.

Съобщението на Дрозденко от малко след 7:30 часа гласи следното: "Отменено е предупреждението за въздушна тревога. Тази сутрин силите за противовъздушна отбрана свалиха 19 безпилотни летателни апарата над Ленинградска област. Отломки от дронове повредиха участък от петролопровода близо до пристанището на Приморск и тръбопроводът гори контролирано, безопасно. Няма пострадали". Че има голям пожар в Приморск личи и от данните на FIRMS - системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАСА. Впоследствие Дрозденко реши да поправи смелото си признание, че горял петролопроводът: "Според актуализирана информация, петролопроводът близо до пристанището Приморск не е повреден. Изтичане на запалими вещества (които са се подпалили) е причинено от отломки (от дронове), попаднали в един от цистерните-резервоари за гориво. Последиците вече са отстранени":

Meanwhile, NASA is picking up a massive fire at Primorsk oil port after last night's Ukrainian drone visit. At least 8 storage tanks are believed to have been hit. https://t.co/5thXeJcqFr pic.twitter.com/szm1swVTUg — WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2026

Снощи, един от известните мониторингови канали в Телеграм Drone Bomber предупреди, че около 250 далекобойни дрона са изстреляни от Украйна към Русия, като за основна дестинация беше посочена Южна Русия. Летищата в Саратов и Пенза затвориха малко след публикуването на тази информация. Тази сутрин руското военно министерство съобщи за общо 87 свалени украински далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия.

Right now a massive drone attack is underway across several Russian regions, @DrnBmbr reports. Russian sources are counting around 250 drones. Looks like Ust-Luga is in the crosshairs again. pic.twitter.com/Nxq0JhiQCp — WarTranslated (@wartranslated) April 4, 2026

Стана ясно и, че атака е имало в Кстово, в Нижегородска област. Цел е била местната рафинерия, която е собственост на "Лукойл". "Бомбардират ни" - това е горчивата констатация, която изрича един от заснелите видеокадри местни жители. Видеокадрите показват категорично какъв е резултатът - пожар и то значителен:

Overnight Ukrainian drones hit Lukoil’s refinery in Kstovo, Russia’s Nizhny Novgorod region. The fire is still burning. pic.twitter.com/erFB3Dbky5 — WarTranslated (@wartranslated) April 5, 2026

"През нощта силите за противовъздушна отбрана отразиха атака на 30 вражески дрона над индустриалната зона на Кстовски район. Падащи отломки повредиха и впоследствие подпалиха два обекта на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Пожарът е локализиран. Новогорковската топлоелектрическа централа, както и няколко жилищни сгради, също бяха повредени. Електрозахранването в момента се възстановява. Аварийните служби работят. Според предварителните данни няма жертви", написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на областта Глеб Никитин.

