Да помогнем на Ваня да остане с децата си

Ваня Ичева е с тежка диагноза. Тя страда от лупус и рак на кожата с метастази. Нуждае се от животоспасяваща имунотерапия, за да запази живота си и остане до двете си деца. Докато чака изследвания в България, състоянието на жената става все по-тежко, затова търси и намира помощ в Истанбул. Само за няколко дни ми са направени всички необходими изследвания и биопсия. Резултатът е ужасяващ – разсейки в черния дроб, костите, стомаха и главата.

Шанс за по-добро бъдеще на Велина

Лечението

Ваня няма време за губене, ракът е в четвърти стадий и лечението трябва да започне веднага. Назначена е имунотерапия. Заради Лупуса лекарите са изключително внимателни с дозите. Първите месеци тя ходи на вливки през две седмици. След това прави контролни изследвания и за първи път от много време чува нещо, което дава надежда – тялото приема лечението. От февруари 2026 година Ваня е на двойна доза имунотерапия веднъж месечно. Чувства се по-добре и вярва, че може да се пребори. но лечението трябва да продължи поне още две години.

Цената

Всяка една вливка струва 5350 евро на месец, отделно от контролните изследвания на всеки три месеца. Всички средства, с които семейството е разполагало вече са изчерпани. Затова се обръща с молба за помощ. Нека Ваня остане до децата си и види как те растат.

