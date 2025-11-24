Спорт:

Пялата антивоенна песен руска певица излезе от ареста и избяга от Русия

24 ноември 2025, 06:59 часа 683 прочитания 0 коментара
Руската певица Диана Логинова, с артистичен псевдоним Наоко, която прекара почти месец в ареста, защото изпя считаната от режима на руския диктатор Владимир Путин за антивоенна песен "Ти си войник" на "Монеточка", е успяла да напусне Русия. Това е станало, след като Наоко най-после е излязла от ареста - на два пъти тя беше осъдена да прекара там по 13 дни.

Информацията за бягството на Наоко от Русия е на изданието "Бумага". Наоко беше вокалистка на музикалната група Stoptime, която изпълнява улични представления.

Преди това стана ясно, че и китаристът на групата Александър Орлов е бил освободен. Той прекара в ареста почти толкова време, колкото и Наоко. Информацията предаде каналът в Телеграм, създаден в подкрепа на политическата затворничка Олга Смирнова. Според канала, възможно е да е имало условие музикантите да не говорят, след като бъдат освободени. Роднините им не са отговорили на запитванията на журналистите за коментари, съобщава руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA.

Каналът в подкрепа на Смирнова уточнява, че и Наоко, и Орлов са изведени буквално от задния вход на ареста с полицейски автомобил. А каналът на Stoptime в Телеграм се е разширил, докато двамата бяха в ареста - от 8000 последователи на 56 000 последователи. Равносметката за групата - Наоко преживя общо 4 ареста, Орлов - 3, а барабанистът на групата - 2.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
