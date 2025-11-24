Войната в Украйна:

Бивш съратник на Доган и бивш министър срина инициативата му за нова партия

24 ноември 2025, 08:13 часа 197 прочитания 0 коментара
Перспективата пред партията на Ахмед Доган е нула. Не вярвам да има някаква перспектива - не вярвам да тръгне сега по села и паланки да прави структури. Всеки има право да прави политическа партия, но не е толкова лесно да се изгради политическа структура. Това заяви 

Според Дикме, трябват три неща за стабилна партия. Първо, условия - сега нямало. Второ - стабилни регионални структури. Трето - пари. Специално за третото, бившият земеделски министър каза пред bTV - Доган не е от хората, които са свикнали да дават.

Мехмед Дикме смята, че новата партия се създава в опит да има противопоставяне на Делян Пеевски - това е основната причина. Самият Дикме още през 2007 година се противопостави на авторитаризма в ДПС с решение да напусне партията в момент, в който Доган беше неоспорим лидер.

СНИМКА: БГНЕС

През септември инициаторите на новата политическа партия обявиха, че тя се създава, за да допринесе за единството на всички български граждани в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека и други международни договорености за изграждане на демократично, гражданско общество и правова държава - Още: Доган се завръща: Той и хората около него учредяват АПС (ВИДЕО)

Новата партия ще се управлява от колективно ръководство от четирима председатели: Танер Али (организационна дейност), Димитър Николов (сигурност и етнически въпроси), Севим Али (социална политика) и Хайри Садъков (образование и религия). Заместник-председател ще бъде доц. Николай Цонев. Но Доган ще е почетен председател с оперативни функции - Още: Начело или в сянка: Ето какъв ще е Доган в новата си партия

Какво точно цели Доган със създаването на нова партия поне официално - припомнете си коментарите: Архитектът строи наново: Какво представлява новата формация, родена от конфликта в ДПС?

Дикме говори и по темата с бюджета, като постави на преден план тема, която се дъвче от десетилетия в България - как се прахосват пари. В крайна сметка обаче това не е тема, която да е фокусирано разработвана и никой не знае дори приблизителна рамка на парите, отиващи за неща, за които не трябва да се харчи дори стотинка - Още: Главните герои са същите - а ние трябва ли да се съгласим с разпределението на порциите?

