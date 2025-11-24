Вигенин и Пенкова с нов офис "Черно море" за връзка с региона

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент откри в Бургас нов офис. Той ще носи името „Черно море“, а евродепутатите Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова го създават, за да бъде връзка между гражданите на Бургас, Варна, Добрич и останалите черноморски общини и европейските институции. Инициативата отбелязва нов етап в усилията на двамата евродепутати да повдигат проблемите и издигат потенциала на региона на по-високо ниво и да търсят европейски решения.

На откриването присъстваха вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров, зам.-министърът на външните работи Николай Бериевски, зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, както и областният председател на БСП–Бургас Тодор Байчев.

Регионът на Черно море заема все по-важно място в политиките на Европейския съюз. След присъединяването на България и Румъния водният басейн се превърна във вътрешно море на Съюза и доби значимост не само като икономически и търговски коридор, но и като основен фактор за сигурността. Устойчивостта, свързаността, енергийната независимост и опазването на околната среда са вече централен елемент от европейския дневен ред, а България има основна роля в тяхното бъдещо развитие.

Именно в този контекст офис „Черно море“ е замислен като център за взаимодействие, координация и експертна подкрепа. Целта е граждани, неправителствени организации, местни институции, бизнеси и професионални общности да имат постоянен пряк достъп до европейските представители, както и място, откъдето да поставят и издигат въпроси с регионален характер – устойчивост и сигурност, енергетика и свързаност, околна среда, регионално развитие.

При официалното откриване Кристиан Вигенин подчерта важността на запазването и модернизирането на структурата: „Щастлив съм, че въпреки че само двама останахме от евродепутатите, успяхме да запазим този офис – благодарение на нашия сътрудник Димитър Атанасов. Сменихме концепцията – това вече не е просто офис Бургас, а Офис Черно море, който ще покрива темите, свързани с Черноморския регион.“ Той акцентира върху желанието офисът да бъде място, в което хората да се чувстват добре дошли: „Искаме това да бъде уютно място за всички вас, където да получавате информация за нашата дейност и за работата ни с Цветелина Пенкова. Ще идваме по-често, за да поддържаме активността и живота тук.“

Вигенин призова гражданите и институциите към активно участие: „Тази инициатива има смисъл, ако вие идвате, търсите ни, задавате въпроси и искате информация. Нека, като един голям екип, да превърнем този офис в нещо различно – в пример за много други структури в страната.“ Той завърши с благодарност към присъстващите: „Благодаря ви, че сте тук с нас.“

В изказването си при откриването на офис „Черно море” Цветелина Пенкова очерта нов стандарт за това как регионалните политики трябва да се подготвят и представляват на европейско ниво. Офисът е създаден като професионален център за анализ и координация, който ще превежда реалните нужди на Черноморския регион в последователни решения в Европейския парламент.



„Този офис е възможност за идеи и регионален опит да се превръщат в аргументирани политики,” заяви евродепутатът.



Пенкова подчерта: „Офисът на Делегацията ни в Бургас ще гарантира постоянна и директна връзка с експертите, институциите и гражданите от целия черноморски регион. Това е възможност за всички експерти и граждани от региона да могат да предложат своите решения за развитие на региона, а ние да полагаме усилия да ги реализираме на европейско и национално ниво“.



„Това е важна стъпка към засилване на ролята на българското Черноморие в стратегическите европейски приоритети — от сигурност и енергетика до транспортна свързаност и икономическо развитие“, заключи Цветелина Пенкова.

Новият офис „Черно море“ в Бургас отбелязва началото на професионален диалог между региона и европейските институции. Той ще бъде отворено пространство за всички, които искат да работят за развитието на българското Черноморие, и ще допринесе за превръщането на регионалния потенциал в реални политики.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:

https://www.socialistsanddemocrats.eu/