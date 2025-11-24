Студио Actualno:

Войните - ключов двигател на гладa в 14 от 16 най-засегнати страни през 2025 г.

Войната между Русия и Украйна е пример за това как геополитическите сътресения се отразяват върху глобалните системи. Това пише в профила си във Facebook военният анализатор Руслан Трад. И обяснява, че преди Русия да нахлуе в Украйна, двете страни заедно представляват приблизително 25% от световния износ на пшеница и ечемик, 15% от износа на царевица и 60% от износа на слънчогледово масло.

Прекъсването е катастрофално за регионите, зависими от вноса, особено в Близкия изток и Северна Африка, където Египет внася 86% от пшеницата и 100% от ечемика си от Русия и Украйна, Ливан — 74% от пшеницата си, а Либия е зависима в размер от 58% до 78% от важни зърнени култури. 

"Нарушенията в търговията, свързани с конфликти, в комбинация с обезценяването на валути в глобален мащаб, направиха храната недостъпна за най-уязвимите групи от населението. През последните четири години цените на хранителните продукти в 26 страни по света са се удвоили", пише той.

По думите му това, което прави настоящата глобална криза особено коварна, е начинът, по който конфликтите се разпространяват извън непосредствените бойни полета. През 2024 г. над 295 милиона души са били изложени на остър глад – шестото поредно годишно увеличение – предизвикано главно от конфликти и насилие. Войната остава основната причина за продоволствената несигурност в световен мащаб, като 65% от хората, изложени на остра продоволствена несигурност, живеят в нестабилни или засегнати от конфликти райони. През 2025 г. въоръженото насилие продължава да бъде основен фактор в 14 от 16-те страни, изложени на най-тежки продоволствени кризи.

"Докато държавите се борят с конвенционалните предизвикателства пред сигурността, организираната престъпност се разраства, за да запълни празнината. Наскоро присъствах на публикуването на Глобалния индекс на организираната престъпност за 2025 г. според чиито данни се намираме в критичен момент, в който престъпните мрежи фундаментално се реорганизират и разширяват дейността си на фона на глобалната нестабилност. Криминалните пазари се диверсифицираха драстично, като чуждестранните участници отбелязват най-рязкото общо увеличение от 2023 г. насам, което предполага, че престъпните групи стават все по-мобилни и се ангажират в по-тясно транснационално сътрудничество.

Европа се намира в особено несигурен момент. Континентът е изправен пред съвкупност от заплахи, започващи с войната на Русия в Украйна, която фундаментално разклати архитектурата на сигурността след Студената война. Въпреки че НАТО се съгласи на нова цел за разходите за отбрана от 5% от БВП до 2035 г. (включително 1,5% за разходи, свързани с отбраната) на срещата на върха в Хага през юни, пътят към постигането на тази цел остава несигурен", пише в поста си военният анализатор.

Виолета Иванова
