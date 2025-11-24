"Стремеж за мир в Украйна": Бивш военен министър приветства плана на Тръмп

„Доналд Тръмп приложи много умел подход и следващата стъпка е консултации с Украйна, с Европейския съюз и с НАТО. Това е един процес, който може да доведе до справедлив и траен мир, като включва доказалите се във времето механизми за консултации, както и механизми за ограничаване на маневрите на Русия“. Това заяви пред БНТ бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов.

Според него това, което трябва да бъде предоговорено са гаранциите за сигурност и механизмът за продължаване на преговорите след прекратяване на огъня в Украйна. Всички други въпроси са в контекста на точка 1 от плана на Доналд Тръмп за мир в Украйна – който гарантира суверенитета на самата украинска държава. Това създава много стабилна рамка за преговори, смята бившият министър на отбраната.

Върви ли се към мир в Украйна?

Снимка: iStock

„Сега остава умението на Тръмп да привлече руската страна в устойчивата рамка за взимане на решения“, коментира Шаламанов. Той е на мнение, че се бърза с мира във войната на Русия в Украйна. В момента сме в състояние в стремеж за мир и всички трябва да седнат на масата на преговорите, очаква бившият военен министър.

Шаламанов изтъкна, че всяка следваща агресия на Русия срещу Украйна, ще се възприема като агресия срещу НАТО.

Бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков обясни, че предложението на американците отразява руските искания и поставя в изключително трудна ситуация Украйна. От друга страна предложението на АСЩ дава шанс да се прехвърли конфликта от военното в политическото русло, коментира Кючуков второто предложение за мир на САЩ за войната в Украйна.

„Изборът е между война и невойна. Пътят към мира ще е труден, но ако има преговори, значи е стъпка в правилната посока“, каза Кючуков.

Според него Доналд Тръмп бърза с американския план от гледна точка на бизнес интересите. „Украйна също бърза от гледна точка на ситуацията на фронта. Този, който не бърза е Владимир Путин. Въпросът е дали след преговорите няма да се върнем в точката е дали изобщо да има преговори или не“, добави Кючуков.

Той е на мнение, че това, към което се върви, е нещо като „украински Голански възвишения“.

