Вигенин и Пенкова: Черно море да стане стратегически приоритет в европейската политика

Дискусия в Бургас постави фокус върху сигурността, свързаността и устойчивото развитие на региона

На фона на променящата се геополитическа среда и необходимостта Европейският съюз да изгради нова стратегическа архитектура на сигурност и свързаност, членовете на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент - Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова – организираха дискусия за бъдещето на Черноморския регион.

Събитието, посветено на темата „България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“, беше открито от заместник министър-председателя на Република България Атанас Зафиров. Той подчерта необходимостта България да формулира своя доктрина за бъдещето на Черноморския регион: „Войната в Украйна постави много важни въпроси пред бъдещето на региона. Неговата устойчивост бе заплашена, а динамиката на процесите реално прекратена. И днес ние се намираме в ситуация, в която сме изправени пред въпроса - възможно ли е и как да възстановим отношенията в Черноморския регион и може ли да мислим за него в по-широка времева перспектива. Тук е мястото на България да формулира своя собствена доктрина за развитие на отношенията с държавите в региона, която ясно да демонстрира, че ние не сме вдигнали ръце от проблемите, а имаме визия какво да се прави, когато тази война, рано или късно, приключи.“ Според Зафиров именно след края на войната Черно море ще стане още по-стратегическо място и няма място за бавене при формирането на политика.

Ръководителят на Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент Кристиан Вигенин каза, че дискусията цели да даде отговор на въпроса - как България може да играе водеща роля в оформянето на европейските политики, гарантиращи стабилност, икономическа свързаност и енергийна сигурност в Черноморския басейн. Той призова европейската политика за Черно море да стане по-мащабна, по-конкретна и по-видима. Евродепутатът акцентира върху необходимостта от реални европейски решения: „Черно море трябва да бъде признато като море, което заслужава внимание и усилия. Ние работим за това европейската политика да бъде по-широка и по-обхватна. Пътят от Черноморската синергия през 2007 г. до новата стратегия показва колко много са се променили условията – война, анексиране на територии, геополитически разломи. ЕС започва да мисли по нов начин, а ние сме длъжни да поставяме реални решения за сигурността, икономическата свързаност, транспортните коридори и екологичната устойчивост.“ Той допълни: „Нашият ангажимент е Черно море да не е само географско понятие, а ясен приоритет за ЕС.“

Евродепутатът Цветелина Пенкова призова: „Да превърнем географията в стратегия, а стратегията – в резултати за хората.” Тя подчерта, че Черно море вече заема централно място в европейска енергийна и индустриална карта: „Регионът е стратегически стълб в новата архитектура на ЕС. Необходими са инвестиции в морска сигурност, модерни енергийни коридори и защита на подводната инфраструктура. България може да бъде свързващ център – от подводни електропроводи и цифрови мрежи до бъдещи водородни трасета и CO₂ инфраструктури.” Пенкова смята, че лидерската роля на България не е символика, а реална отговорност: „Трябва да задаваме посоката в Европа, да отстояваме ключови проекти и да бъдем двигател, а не наблюдател в процеса“. Пенкова припомни, че Проектът ANRAV (в Девня) е първият комплексен проект в Източна Европа за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид. „Това демонстрира потенциала на България да бъде лидер в региона, когато говорим за индустриален растеж и нови технологии“, допълни евродепутатът.

„Новият стратегически подход на ЕС за региона на Черно море открива ключови възможности за България и региона“, заяви зам.-министърът на външните работи Николай Бериевски. Той подчерта, че стратегическото значение на Черноморския регион се определя от географско му положение като мост между Европа и Азия. Бериевски припомни, че България и Румъния са инициирали разработването на европейска стратегия за Черно море, въз основа на която през 2024 г. е започнала работата по новия стратегически подход на ЕС. „Значението на трансевропейския коридор №8 е стратегическо не само за свързаността, но и за военната мобилност в рамките на НАТО. България работи активно със страните в проекта за ускоряването на неговата реализация. Необходими са координирани усилия между българските институции, страните членки на ЕС, партньорите от НАТО, международните финансови институции и частните инвеститори“, заключи Бериевски.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова очерта ключови инфраструктурни приоритети – от Коридор №8 и автомагистрала „Черно море“ до Русе – Велико Търново и връзката към Егейско море. „България вече е ключов фактор в регионалната свързаност. Тези проекти ще разтоварят трафика, ще подобрят логистиката и ще затвърдят ролята ни като стабилен транзитен център“, отбеляза тя.

Във форума участваха още зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, председателят на Комисията по икономическа политика и иновации

В НС и ръководител на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев, проф. д-р Маруся Любчева- учредител на Черноморския институт, гр. Бургас, представители на „Пристанище Бургас“, кметове, областни управители и експерти от различни професионални среди.

Дискусията очерта конкретните направления, в които България трябва да работи активно в предстоящия стратегически период на ЕС. Участниците се обединиха около необходимостта страната да играе водеща роля в оформянето на европейските политики за Черно море.

С инициативата си Вигенин и Пенкова утвърдиха Черно море като свой европейски приоритет и заявиха лидерската роля на България в този процес.

